Външно с любопитна шега за вота. България е първа и последна

България може да претендира за своеобразен олимпийски рекорд в изборния ден - първа започна гласуването и последна ще го приключи. С тази шега посланик Ради Найденов, постоянен секретар на Министерството на външните работи, описа необичайния изборен маратон, който обикаля планетата. На брифинг в МВнР той съобщи, че една от секциите зад граница вече е приключила работа, докато в други краища на света гласуването тепърва предстои.

Първи започнахме, последни ще приключим

„Ако бяхме на олимпиада, щях веднага да се похваля“, пошегува се Ради Найденов, който ръководи работната група „Избори“ във външното министерство. Поводът е любопитната особеност на гласуването зад граница - заради часовите зони българският изборен ден продължава повече от едно денонощие.

Първи пред урните застанаха сънародниците ни в Окланд, Нова Зеландия, където секциите отвориха още снощи българско време. В момента, когато част от европейските избиратели едва започват да гласуват, първата секция вече е приключила работа. Последни ще бъдат българите в западната част на Северна Америка, където изборният ден ще завърши утре рано сутринта.

Изборите протичат спокойно

Найденов съобщи, че към момента няма сериозни затруднения при гласуването в Турция и Великобритания, където са разкрити едни от най-многобройните български секции. Общо 613 места за гласуване работят в 60 държави, като най-много са във Великобритания - 82, Турция - 78, Германия - 70, Испания - 67, и САЩ - 44.

Дипломатът благодари на Централната избирателна комисия, на останалите институции и на българските дипломатически и консулски представителства за организацията. Той подчерта, че без сътрудничеството между тях и доброволците от българските общности зад граница мащабната подготовка не би била възможна. По въпросите за избирателната активност Найденов уточни, че официалната информация е в компетентността на ЦИК.

Външно с призив към българите по света

От Министерството на външните работи напомниха, че гражданите могат да проверят адресите на секциите чрез публикуваната информация и интерактивната карта на ведомството. Дори тези, които не са подали предварително заявление, могат да упражнят правото си на глас, след като попълнят необходимата декларация пред секционната избирателна комисия.

Накрая Ради Найденов отправи и кратко послание към всички сънародници извън България: „Гласувайте! Всеки глас има своето значение“.

Така изборният ден продължава да следва часовите зони - от вече приключилото гласуване в част от Тихоокеанския регион до последните отворени секции отвъд Атлантическия океан. А олимпийската шега на дипломата напомни, че когато става дума за избори зад граница, България действително може да бъде едновременно първа и последна.