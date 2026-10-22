Външно с предупреждение за президентския вот в чужбина
Новите правила могат да блокират секции с много избиратели, 280 машини пътуват зад граница
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Новите правила могат да блокират секции с много избиратели, 280 машини пътуват зад граница
Ради Найденов защити дискретните дипломатически разговори и разясни как България търси истината за атаките в Черно море
Берлин. Българският посланик в Германия Ради Найденов критикува дебатите около социалния туризъм от България и Румъния. "Като дипломат, Ради Найденов...