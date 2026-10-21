Външно с предупреждение за президентския вот в чужбина

Сериозни забавяния и дълги опашки заплашват президентските избори зад граница на 25 октомври. Причината е новото изискване в Изборния кодекс избирателите, които не са се регистрирали предварително, да попълват декларация пред членовете на секционната комисия. За риска предупреди постоянният секретар на Министерството на външните работи Ради Найденов в ефира на Нова телевизия. За вота ще бъдат разкрити 613 секции в 60 държави, а предварително подадените заявления са 39 194.

Новите правила могат да блокират секциите

Според Найденов едва между 10% и 20% от българите, които гласуват в чужбина, обикновено подават предварително заявления. Останалите трябва да попълват декларации и да бъдат вписвани в избирателните списъци в изборния ден. Това означава проверка на личните документи и ръчно записване на данните, през което време гласуването се забавя.

При секции с около 1000 избиратели процедурата може да предизвика огромни опашки, като Найденов предупреди, че забавянето е заложено в самия законов текст. Той обясни, че паралелното обслужване на повече хора също е проблем заради защитата на личните им данни. Като възможно решение за бъдещи избори посочи задължителната предварителна регистрация.

Колко българи ще гласуват и къде ще има машини

Подадените 39 194 заявления са от български граждани в 73 държави, но секции ще има в 60 от тях заради законовите изисквания. В избирателните списъци са включени 38 227 души, които няма да попълват допълнителни декларации. Данните им са изпратени на ГРАО, за да бъдат заличени от съответните списъци в България и да се предотврати двойно гласуване.

За изборите зад граница са осигурени 280 машини, които ще бъдат разпределени в 242 секции. В 38 от тях ще има по две устройства, става ясно от решението на Централната избирателна комисия.

Специална организация за доставките

Машините са получени на 17 и 18 октомври след повторното им сертифициране. Министерството на външните работи е организирало доставките чрез куриерски услуги, автомобилен транспорт и държавния авиационен оператор. Предвидено е 80 служители да пътуват като дипломатически куриери, за да доставят машините, бюлетините и останалите изборни книжа.

Найденов призна, че доставките зависят и от законодателството на отделните държави. В Европейския съюз процедурата е по-лесна, но другаде са необходими допълнителни митнически документи. За Русия е взето решение да не се изпращат машини, тъй като процедурата по допускането им би затруднила организацията на изборите.

Колко струва вотът зад граница

Организацията изисква значителни финансови средства и човешки ресурс. По данни на Найденов предходните избори, проведени при ограничен брой секции, са стрували около 2,3 млн. евро.

Сред обсъжданите възможности е и гласуването по пощата, което съществува в редица европейски държави. България обаче не е въвела подобен механизъм заради опасения относно сигурността на изпращаните изборни документи.