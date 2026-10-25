Социолог предупреди за нов обрат на вота

Всичко може да се случи, дори първият и вторият да си разменят местата.

Това каза пред БНР Първан Симеонов от агенция "Мяра" и коментира, че до час трябва да излезе паралелното броене, защото активността е толкова ниска, че не би се предоверявал на резултатите от екзитпола:

"Никой не очакваше толкова ниска избирателна активност - тя отиде около 1,6 милиона. Хората са ни казвали, че ще гласуват, дори са ни казвали как ще гласуват, но са го оставили за следващата неделя на балотажа".

Толко ниско гласоподаване е аларма, че на хората "не им пука" за изборите, смята социологът:

"На втория тур ще се върне залогът и може да се окаже, че тогава ще имаме по-висока избирателна активност".

Според него едно от обясненията на ниската избирателна активност е това, че не е имало натиск за зависим вот.

По думите му Илияна Йотова има много по-голям резерв от гласове от Андрей Гюров, дори без партньорства с други партии.