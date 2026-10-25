Йотова гласува и обяви голямата цел. Време е за нов подем на България

България има нужда от подем, мир и стабилност, а не от разделение и омраза. Това заяви президентът Илияна Йотова, след като упражни правото си на глас на изборите за държавен глава, в които участва като кандидат за нов мандат. Тя отправи силно послание за национално единство, справедливост и равни възможности за развитие на всички български граждани.

„Дълбоко вярвам, че в България ще има подем, че трябва да има мир, стабилност и сигурност. Всяко поколение в страната да има справедливост, перспектива, просперитет и всички да сме мотивирани да работим за България“, заяви Йотова пред журналисти. Тя подчерта, че страната трябва да преодолее натрупаното противопоставяне и да намери общ език по най-важните въпроси за бъдещето си.

„Повече от всякога се нуждаем от съгласие, диалог и обединение“, категорична беше Йотова. Според нея България трябва да остави зад гърба си разделението и омразата, за да насочи усилията си към развитието на страната и благополучието на хората.

Президентът коментира и въпроса защо не е участвала в предизборен дебат със своите опоненти. Тя обясни, че е предпочела непосредствения диалог с българските граждани и посочи, че именно този подход е следвала през цялата си кампания. За Йотова разговорът с хората е начин да се чуят техните проблеми и очаквания за бъдещето.

Сред основните си приоритети тя открои и преодоляването на големите регионални различия. Държавният глава заяви, че е гласувала за България, в която развитието и възможностите няма да бъдат съсредоточени само в няколко големи града. Според нея хората във всички части на страната трябва да имат перспектива и основания да останат и да работят там, където живеят.

„Крайно време е да обединим силите си всички институции“, заключи Илияна Йотова, поставяйки сътрудничеството между тях сред необходимите условия за постигане на националните цели.