Да се казваш като президент. Една грешка едва не доведе до историческа среща

Какво се случва, когато се казваш като президент на България, но нямаш нищо общо с държавния пост? Можеш да получиш покана за среща с Бил Клинтън, да те наричат „генерал“ или да се окажеш замесен в изключително забавен телефонен разговор. Точно такива истории разказаха трима българи с имена на държавни глави в предаването „Събуди се“ по Нова телевизия.

Покана за Бил Клинтън попаднала при грешния човек

Една от най-невероятните случки е преживял Георги Първанов, който е управител на компания в сферата на човешките ресурси. На служебната му електронна поща пристигнала официална покана за събитие, посветено на годишнината от падането на Берлинската стена. В програмата имало и възможност за среща с бившия американски президент Бил Клинтън.

Само че организаторите очевидно не търсели него, а бившия български държавен глава Георги Първанов. Колегите му веднага надушили забавната страна на ситуацията и го окуражили да се възползва от необичайната възможност. Все пак поканата била официална, името съвпадало, а кой знае дали някой щял да забележи разликата.

„Моите колеги ме окуражиха да се възползвам“, разказа Първанов. Той обаче постъпил съвсем коректно - намерил контакта на президентския си съименник и му препратил поканата. Така шансът да се срещне с Бил Клинтън отишъл при човека, за когото действително бил предназначен. Дали бившият президент се е възползвал от него, управителят така и не разбрал.

Какво правиш, господин президент?

Още по-забавна история има журналистът Петър Стоянов. Заради съвпадението с името на бившия български президент той неведнъж попадал в куриозни ситуации, особено когато се представял по телефона. Понякога известната фамилия и собственото му име дори помагали в професионалните контакти.

Веднъж обаче негова приятелка и колежка решила да му се обади и попаднала на съвсем друг Петър Стоянов. Без да подозира грешката, тя започнала разговора по приятелски, с шеговито обръщение към президента. От другата страна действително бил бившият държавен глава, който останал леко смутен от неочакваната фамилиарност.

Едва след няколко секунди журналистката разбрала, че е набрала грешния номер. Историята останала сред най-забавните спомени на нейния колега, който явно отдавна е свикнал името му да предизвиква необичайни реакции.

Румен Радев станал „генерал“ още преди съименникът му да влезе в президентството

Бившият министър на енергетиката Румен Радев, който днес оглавява Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България, също има богата колекция от подобни истории. Интересното е, че шегите започнали още преди генералът от Военновъздушните сили Румен Радев да стане президент.

Приятелите на по-малкия син на бившия министър вече го наричали „генерал“ заради прочутия му съименник. След встъпването на държавния глава в длъжност закачките станали още повече. Особено забавно било покрай заниманията на бившия министър със ски-алпинизъм, когато младежките отбори не пропускали възможността да се пошегуват със съвпадението.

Какво биха казали, ако наистина бяха президенти

Тримата съименници не пропуснаха да поговорят и съвсем сериозно за президентската институция. Румен Радев подчерта значението на държавния глава за международния авторитет на България, особено когато става дума за представянето на страната пред чуждестранните партньори и бизнеса.

Георги Първанов обърна внимание на българите зад граница и възможността повече от тях да се завърнат у дома. Петър Стоянов пък даде за пример националния отбор по волейбол, чиито успехи обединяват хора с различни политически убеждения.

А когато ги попитаха какво биха пожелали на българите в новогодишно президентско обръщение, отговорите бяха далеч по-земни от обичайните политически речи. Здраве, спокойствие, професионални успехи и мир за страната и света се оказаха сред най-важните им послания.

Така тримата показаха, че да носиш президентско име невинаги означава да имаш президентски привилегии. Понякога означава просто да получиш чужда покана, да вдигнеш погрешно набран телефон или да се превърнеш в „генерал“ без нито един ден военна служба.