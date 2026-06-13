Объркване. Кои ретроградни планети ни пречат сега
Пет такива планети объркват месеца
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Пет такива планети объркват месеца
36 процента от 214 китайски пациенти са имали неврологични симптоми - от загуба на обонянието до неврологични болки, конвулсивни кризи и инсулти
Министърът на туризма Николина Ангелкова беше объркана с преводачка от "Шоуто на Слави". Това стана по време на посещението на дипломатическия корпус...
Андреас Лубиц е жив и се намира в Швейцария. Той обаче няма нищо общо с трагичния полет на Germanwings. Това съобщиха световни медии и уточниха, че им...