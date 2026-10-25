Слави Василев нахъсва ПБ за балотажа

Ниската избирателна активност се дължи на това, че настоящият премиер е бившият президент. Държавата е в сигурни ръце и за много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на „Дондуков“ 2. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Слави Василев в специален свой пост във фейсбук, малко след като излязоха резултатите от първия туп на президентските избори.

Всеки друг анализ е празнословие, обяви Василев.

Малката разлика между Йотова и Гюров ще събуди много хора, смята той.

"Нямам никакви съмнения, че следващата неделя президент ще бъде Илияна Йотова, както нямам съмнения, че избирателната активност ще се вдигне.

Най-големият враг на мълчаливото мнозинство - онова, което прати 131 депутати в парламента,е пораженческото мислене. За съжаление самохвалството на пепета и дебета през следващите шест дни ще ни подтиква към това. Не трябва да се поддаваме", каза още Слави Василев.

Борисов и Пеевски чакат в засада, за да подкрепят Гюров в опит да възкресят собствените си политически трупове. Но всички те, барабар с ПП и ДБ, ще паднат следващата неделя. Нямам никакви съмнения в това. Нямайте и вие, заключи Василев.