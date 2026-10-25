Шок на изборите. Най-ниската активност

България е напът да отбележи антирекорд на изборите за президент. Активността към 18 ч. едва достигна 20 на сто, отчетоха социолозите и ЦИК. Напълно е възможно изборите да приключат с активност под 30 на сто, коментира Добромир Живков от "Маркет линкс". Ако това се случи, президентските избори ще са вотът с най-ниска активност, откакто България гласува през 34-те години преход.

Два пъти по-ниска е избирателната активност от тази през април, когато гласувахме за парламент, като досега са гласували 1 300 000 българи, съобщи Живков.

Антирекордът в избирателната активност не е протестен вот, такъв беше през април, категоричен е социологът от "Маркет линкс". Това е вот на недоверие към властта, но и вот на разочарование от всички политици, коментира още Живков.

Най-висока активност бе отчетена днес във Видин, а най-ниска - в Кърджали и в Белица.

В три държави секциите бяха почти празни през целия ден - Турция, Великобритания и Германия отбелязаха рекордно ниска активност.