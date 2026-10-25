Гюров на лов за нови гласове. Пендачанска разкри стратегията за балотажа

Подкрепа от всички българи, които не искат връщане към миналото и прекомерна концентрация на власт, ще търси кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров-Георги Кандев за балотажа. Сред хората, към които са насочени очакванията, са и избиратели на ГЕРБ. Това стана ясно от думите на световноизвестната оперна певица Александрина Пендачанска, съпредседател на инициативния комитет на двойката, в специалното изборно студио на БНТ. Тя заяви, че Гюров все още не е достигнал тавана на подкрепата си и очаква разширяване на влиянието му през следващата седмица.

„Аз мисля, че трябва да се търси подкрепа от всички хора, които живеят в България, които не искат България да бъде управлявана от призраците на миналото, от призраците на комунизма“, заяви Пендачанска. Според нея големият залог на балотажа е дали в страната ще бъде допусната концентрация на власт, която тя сравни със ситуацията отпреди десетилетия.

Пендачанска изрази опасения, че ако президентската институция, правителството и парламентарното мнозинство се окажат под контрола на едни и същи политически сили, това ще създаде опасен дисбаланс. По думите й подобен сценарий би върнал България към модели на управление, с които обществото е смятало, че окончателно се е разделило.

Любопитен момент в разговора беше въпросът дали Гюров и Кандев ще потърсят подкрепата на ГЕРБ. Пендачанска уточни, че не членува в партия и не може да говори от името на политическите формации. Тя обаче изрази надежда, че хората, които през годините са гласували за партията на Бойко Борисов, ще подкрепят посоката, която според нея предлага Андрей Гюров. Тя посочи, че има приятели сред избирателите на ГЕРБ и вярва, че те ще направят избор в полза на европейското бъдеще на България.

Съпредседателят на инициативния комитет не скри удовлетворението си от първите резултати. „Настроението е оптимистично и сигурно. Ние очаквахме такъв резултат“, заяви тя пред БНТ. По думите й българите са готови за президент, който да върне достойнството и силата на страната, а подкрепата за Гюров показва, че това послание е достигнало до значителна част от обществото.

Пендачанска определи кампанията на кандидатпрезидентската двойка като успешна и отхвърли предположенията за допуснати сериозни грешки. Тя припомни, че в началото разликата между Илияна Йотова и Андрей Гюров е надхвърляла 20 процентни пункта, докато първите екзитполове след гласуването показаха дистанция от едва 3-4 пункта според част от агенциите.

„Андрей Гюров не е стигнал тавана си“, категорична беше Пендачанска. Тя изрази увереност, че през оставащите дни до балотажа подкрепата за него ще продължи да се разширява, и заяви, че очаква следващата неделя инициативният комитет да има още по-голям повод за удовлетворение.