Оперна прима слага край на кариерата си
Оттук нататък има път, който искам да извървя, каза тя
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Оттук нататък има път, който искам да извървя, каза тя
Признание от оперната прима
Ето обсъжданите от тримата лидери номинации
Оперната дива и журналистът Найо Тицин си казали „Да” в Преображенския манастир
Спектакълът ще се играе на сцената на Летния театър във Варна на 18 юли от 21 часа
Сперанца Скапучи, позната в "Метрополитен" и "Карнеги хол", дирижира в зала 1 Оперната дива изпълнява най-доброто от репертоара си на 2 декември в НД...
Пендачанска като Саломе