Четири агенции със 100% преброяване. Три дават победа на Йотова, една на Гюров

Нови промени в резултатите от президентските избори, след като и четирите социологически агенции вече представиха данни от 100% паралелно преброяване на извадките си. Последните числа на „Алфа Рисърч“ показват, че преднината на Илияна Йотова пред Андрей Гюров се е стопила до 1,9 процентни пункта. Междувременно „Маркет линкс“ отчита обрат - Гюров изпреварва настоящия президент с 0,8 пункта. „Тренд“ и „Мяра“ продължават да дават преднина на Йотова, а общото между четирите агенции е, че на 1 ноември се очертава балотаж между кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев.

„Алфа Рисърч“ при 100%: Йотова с 34,6%, Гюров с 32,7%

Съществена промяна показват окончателните данни от паралелното преброяване на „Алфа Рисърч“, представени по БНТ. При 100% обработена извадка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 34,6% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 32,7%. Разликата между двете кандидатпрезидентски двойки вече е само 1,9 процентни пункта.

На трето място остават Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,6% подкрепа. Следват Радостин Василев и Красимир Манов с 4,1%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,8% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,7%. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,6% от гласувалите, а избирателната активност според агенцията достига 22,5%.

Промяната спрямо предишните данни е осезаема. При 70% паралелно преброяване „Алфа Рисърч“ даваше 35,7% за Йотова и 31,8% за Гюров, или разлика от 3,9 пункта. Сега преднината на настоящия президент намалява точно с два процентни пункта, като подкрепата за Гюров се увеличава от 31,8 на 32,7%.

„Маркет линкс“ при 100%: Гюров поведе с 33,5% срещу 32,7%

Най-интересният обрат остава в резултатите на „Маркет линкс“, представени по бТВ. При 100% паралелно преброяване агенцията поставя на първо място кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев с 33,5%. Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 32,7%, като разликата между двамата основни претенденти е едва 0,8 процентни пункта.

Трети според „Маркет линкс“ са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4%. Следват Радостин Василев и Красимир Манов с 4,2%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,4% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,8%.

Резултатите представляват сериозна промяна спрямо предишното паралелно преброяване на агенцията. При 82% обработена извадка Йотова водеше с 34,2% срещу 31,9% за Гюров. След приключването на преброяването позициите се разменят, като Гюров увеличава подкрепата си с 1,6 пункта, а Йотова губи 1,5 пункта. Така общата промяна в разликата между двамата достига 3,1 процентни пункта.

„Мяра“ при 100%: Йотова води с 35%, Гюров получава 31,9%

Според завършеното паралелно преброяване на агенция „Мяра“, представено по БНТ, настоящият президент Илияна Йотова запазва първата позиция с 35% от гласовете. Андрей Гюров е втори с 31,9%, което означава преднина от 3,1 процентни пункта за Йотова.

Костадин Костадинов остава трети с 12,4% подкрепа, следван от Радостин Василев с 4,3%, Ивелин Михайлов с 3,5% и Иван Христанов с 2,2%. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,6% от участвалите във вота, а избирателната активност според „Мяра“ е 22,2%.

При предишните данни от 95% паралелно преброяване Йотова получаваше 34,9%, а Гюров - 32,1%. След окончателната обработка на извадката преднината на президента нараства минимално - от 2,8 на 3,1 процентни пункта.

„Тренд“ при 100%: Най-голяма разлика за Йотова - 5,5 пункта

Най-сериозна преднина за настоящия президент продължава да отчита агенция „Тренд“. Според данните от 100% паралелно преброяване, представени по NOVA, Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 36,5% от гласовете. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 31%, което означава разлика от 5,5 процентни пункта.

Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,3% подкрепа. Следват Радостин Василев и Красимир Манов с 4%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,7% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%. Всички останали кандидати събират общо 5,8%, а 4,5% от участвалите във вота са отбелязали „Не подкрепям никого“.

Избирателната активност според „Тренд“ е 22,1%. Така агенцията отчита най-голямата дистанция между Йотова и Гюров сред четирите изследвания, без да променя основната картина за предстоящ втори тур.

Четири агенции, различен победител, но един и същ балотаж

След приключването на паралелните преброявания на четирите агенции се очертават две различни картини за първото място. „Алфа Рисърч“, „Мяра“ и „Тренд“ поставят начело Илияна Йотова с преднина съответно от 1,9, 3,1 и 5,5 процентни пункта. Единствено „Маркет линкс“ дава първото място на Андрей Гюров, който води с 0,8 пункта.

Общото между всички изследвания е, че Йотова и Гюров остават двамата основни претенденти за президентския пост, а Костадин Костадинов заема третата позиция. Нито една кандидатпрезидентска двойка не достига необходимата подкрепа за победа още на първия тур, което очертава балотаж следващата неделя, 1 ноември.