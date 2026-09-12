Голямо разместване в парламента и според екзитпола на Галъп
Водеща сила е Прогресивна България, а БСП е под чертата при първите прогнози
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Водеща сила е Прогресивна България, а БСП е под чертата при първите прогнози
За победа са необходими поне 270 електорални гласа
За момента формацията на Делян Пеевски води пред Алианса на Ахмед Доган
"Величие" и МЕЧ минават четирипроцентовата бариера
В София битката печели кандидатът за кмет на ПП-ДБ Васил Терзиев
Следва да започне оптимизиране на отчитането на вота
Продължаваме промяната печели изборите, ДПС измества БСП от третото място
Седем партии влизат в парламента, показват данните от екзит пола
СИРИЗА води по вот на предсрочни парламентарни избори. Това показват първите резултати, публикувани на сайтовете на гръцки медии. Данните идват от анк...
София. Приключи изборният ден в страната. По данни на социологическата агенция Институт за социални изследвания и маркетинг, съобщени от TV7, седем па...
Добрич. Екзит пол на една от политическите партии показва, че при активност от 48% в областта двама са участниците в парламентарната надпревара, които...