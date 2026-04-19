Голямо разместване в парламента и според екзитпола на Галъп

Водеща сила е Прогресивна България, а БСП е под чертата при първите прогнози

19 апр 26 | 20:36
2068
Иван Ангелов

Според първите резултати от екзит пола на социологическата агенция „Галъп интернешънъл болкан“, представени по Нова телевизия и цитирани от БТА, разпределението на гласовете за политическите сили според вота на парламентарните избори е:

Прогресивна България – 35,5 процента

ГЕРБ-СДС – 17,5 процента

Продължаваме промяната-Демократична България – 13,8 процента

ДПС – 10,3 процента

Възраждане – 5,9 процента

БСП-Обединена левица – 3,9 процента

Данните от екзитпола не представляват окончателни резултати и подлежат на потвърждение от Централната избирателна комисия.

Zar Boris
Zar Boris
преди 1 час

Brawo GENERALE ! Sam wzimasch Mnogo Powetsche ot Ewrogeiskite Podlogi i FASCHAGI , Prestapnika ot BANKIJA i Lizeto MAGNITSKI!!!!!!! Narode MOI, Obitscham te, nai posle Se SABUDI !!!!!!!

