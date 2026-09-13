БСП ще прави паралелно преброяване
Георги Свиленски определи „бъговете с машинното гласуване“ като целенасочени
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Георги Свиленски определи „бъговете с машинното гласуване“ като целенасочени
Червените са притеснени от ниската избирателна активност
София. ГЕРБ печели изборите с 32,9% според данните от 100% паралелно преброяване на агенция "Алфа Рисърч". БСП - Лява България получава 15,4%, ДПС я с...
София. ГЕРБ ще има 84 депутати, БСП - Лява България 40, а ДПС - 36, сочат данните от 100% готово паралелно преброяване на агенция "Сова Харис". За Реф...
София. 8 партии коалиции ще влязат в парламента, сочат данните от паралелно преброяване на Алфа Рисърч при 50% преброени бюлетини, съобщи БНТ. 33% о...
София. Австрийският Институт СОРА, който извършва паралелното преброяване на изборните протоколи, обяви, че са еднакво възможни два сценария за крайни...
София. ГЕРБ печели парламентарните избори в България с 30.4% от гласовете, показват резултатите на австрийската фирма за паралелно преброяване SORA....
Пет партии наеха австрийската агенция заради съмнения в манипулации
София. Австрийската фирма SORA е ангажирала над 150 български специалисти за обработването на данните от изборните протоколи. А за целта е наета зала...
ГЕРБ иска да участва в паралелното преброяване, за да предотврати "евентуално непризнаване на изборите". Това пише в отворено писмо Кристиан Вигенин,...