Гърция свика Съвета за сигурност на ООН заради атаката край България

Гърция предприе дипломатическа офанзива след нападението срещу контейнеровоза „Контшип Джет“ в Черно море. Премиерът Кириакос Мицотакис свика заседание на високо равнище на Съвета за сигурност на ООН и настоя за глобално морско примирие, което да гарантира безопасността на търговските кораби дори по време на военни конфликти. Атина осъди категорично потопяването на плавателния съд, собственост на гръцка компания.

Междувременно българският премиер Румен Радев съобщи, че София е предоставила на съюзниците от НАТО видеозапис с ясно изображение на един от атакуващите дронове.

Нападенията срещу търговски кораби са неприемливи

Гръцкият министър-председател постави сигурността на международното корабоплаване в центъра на заседанието на Съвета за сигурност, който през октомври се председателства от Гърция.

Мицотакис припомни, че повече от четири десетилетия Конвенцията на ООН по морско право осигурява обща рамка за мирно сътрудничество и разрешаване на международните спорове. Според него свободните и безопасни морски пътища са едно от най-важните условия за световната търговия и икономическото развитие.

Гръцкият премиер предупреди, че сигурността на корабоплаването вече е застрашена в няколко ключови района - от Ормузкия проток и Червено море до Черно море. Като особено тревожен пример той посочи атаката срещу контейнеровоза край българското крайбрежие.

„Категорично осъждаме това нападение“, заяви Мицотакис. Той настоя за глобално морско примирие, което да предпазва цивилните плавателни съдове и техните екипажи независимо от продължаващите военни действия.

Имаме много добро изображение на дрона

Същевременно министър-председателят Румен Радев съобщи за важен напредък в изясняването на обстоятелствата около нападението срещу „Контшип Джет“.

Българските власти разполагат с видеоматериал от атаката, на който един от морските дронове се вижда достатъчно ясно. Записът вече е предоставен на съюзниците от НАТО за експертен анализ. „Има видео. Изображението е много добро на дрона“, заяви Радев.

По думите му се извършват необходимите експертизи, които трябва да помогнат за установяване на извършителите. Българският премиер изрази очакване анализът да доведе до конкретни доказателства за това кой стои зад атаките в Черно море.

Атина настоява за защита на морската търговия

Инициативата на Гърция надхвърля конкретния инцидент край България. Мицотакис поставя въпроса за международни гаранции, които да предотвратяват нападенията срещу търговски плавателни съдове в райони на въоръжени конфликти.

Според гръцкия премиер свободното корабоплаване е основна предпоставка за световния просперитет, но нарастващите заплахи по важните морски маршрути поставят тази свобода под въпрос.

Искането за глобално морско примирие идва след потопяването на „Контшип Джет“, който беше атакуван от три морски дрона край нос Калиакра. Гърция настоява международната общност да предприеме действия за гарантиране на безопасността на търговските кораби и техните екипажи дори при продължаващи военни конфликти.