Зеленски отстъпи пред Тръмп, Русия получи важна отсрочка

Украйна е преустановила атаките си срещу руски петролни рафинерии след продължителен натиск от американския президент Доналд Тръмп. Решението е взето неофициално и вероятно ще остане в сила поне до междинните избори в САЩ на 3 ноември, съобщава „Уолстрийт джърнъл“, позовавайки се на източници, запознати с военните операции. Киев обаче не е обявил публично прекратяване на ударите. Междувременно Русия продължава да атакува украински градове и енергийни съоръжения, което поставя въпроса дали паузата ще бъде взаимна.

Вашингтон настоял за 30 дни без удари

Според изданието още в средата на октомври украинските подразделения, извършващи далекобойни атаки, получили указания да приключат вече започнатите операции и да преустановят новите удари срещу руските рафинерии.

Решението било взето на фона на сериозно напрежение между Вашингтон и Киев. Американският президент неколкократно поиска украинските атаки срещу петролните съоръжения да спрат, тъй като според него те увеличават цените на горивата по света.

На среща с Володимир Зеленски в Осло на 20 октомври американският пратеник Джаред Къшнър отново настоял за прекратяване на ударите. Според вестника той предложил 30-дневна пауза като жест към дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на войната.

Украинските военни преценили, че при напрегнатите отношения с Белия дом временното въздържане от атаки е по-разумният подход. Зеленски обаче не е издавал официална заповед за окончателното им спиране.

Тръмп: Това е позор, има много други цели

Още на 16 октомври Доналд Тръмп отправи остра критика към украинските удари в интервю за Нюзмакс. „Това е позор. Има много други цели“, заяви американският президент. Той обвини Зеленски, че атаките срещу рафинериите повишават световните цени на петрола и дизеловото гориво.

Фокс нюз също обърна внимание на аргументите на Белия дом, че скъпите горива засягат американските фермери, транспортни компании и потребители. Тръмп се стреми да ограничи поскъпването преди изборите за Конгреса, когато икономическите проблеми са сред основните теми за американските избиратели.

В началото на октомври Вашингтон обяви споразумение за увеличаване на доставките на руски дизел на световните пазари, придружено от облекчаване на американските санкции. Решението предизвика остро недоволство в Киев, тъй като продажбите на горива носят приходи на Москва.

Зеленски поискал ракети „Пейтриът“ в замяна

Аксиос разкрива, че украинският президент е предложил временно да прекрати атаките срещу руските рафинерии, ако САЩ предоставят допълнителни ракети прехващачи за системите „Пейтриът“.

Идеята била Украйна да получи по-добра защита срещу руските балистични ракети през същия 30-дневен период. Според изданието американските представители не показали готовност да приемат предложението.

Киев настоявал и за реципрочни действия от Москва, която продължава систематично да атакува украинската енергийна инфраструктура преди зимата.

Допълнително напрежение предизвика временното ограничаване на достъпа на украинската армия до сателитната система „Старлинк“. Според Уолстрийт джърнъл това затруднило част от операциите с дронове и противовъздушната отбрана.

Пълният достъп бил възстановен на 24 октомври, след разговор между Тръмп и Илон Мъск. Американски представители отричат възстановяването на услугата да е било поставено в зависимост от прекратяването на ударите по руските рафинерии.

Москва продължава атаките срещу Украйна

Докато украинските удари срещу руските петролни заводи са временно преустановени, Москва не е прекратила нападенията срещу украинската енергийна и гражданска инфраструктура. Само вчера при руски атаки са загинали 19 цивилни, съобщава Нова телевизия.

Ударите по руските рафинерии бяха сред най-ефективните средства на Киев за нанасяне на икономически щети на Москва. Те доведоха до затруднения в производството на горива и ограничения върху руския износ на дизел.

Според Уолстрийт джърнъл неофициалната украинска пауза може да продължи и през ноември. Засега няма обявено споразумение, което да задължава Русия да прекрати нападенията срещу украинските електроцентрали и други енергийни обекти.