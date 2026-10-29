Зеленски поиска Европа на масата за мир, Кремъл постави ново условие

Украинският президент Володимир Зеленски настоя Европейският съюз да получи място на масата за преговорите за прекратяване на войната с Русия. Киев се надява следващият кръг разговори с Москва и Вашингтон да се проведе между 6 и 10 ноември в Абу Даби, но Кремъл предупреди, че ситуацията в Близкия изток може да промени плановете.

Междувременно Нидерландия обяви нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 500 милиона евро, предназначен да укрепи противовъздушната й отбрана преди зимата. Дипломатическите усилия продължават на фона на нова размяна на удари между Русия и Украйна, съобщават Ройтерс и Асошиейтед прес.

Зеленски поиска Европа да участва в мирните преговори

По време на посещението си в Хага украинският президент разговаря с нидерландския премиер Роб Йетен за възможностите за прекратяване на войната и бъдещите гаранции за сигурност. Зеленски подчерта, че европейските държави трябва да бъдат включени в дипломатическия процес, тъй като резултатите от него ще имат пряко отражение върху сигурността на целия континент.

„Обсъдихме какво можем да направим заедно с европейските си партньори, за да гарантираме, че позицията на всички нас в Европа действително ще бъде взета предвид“, заяви Зеленски.

Украинският президент изрази надежда тристранната среща между Русия, Украйна и САЩ да се проведе в Абу Даби до 10 ноември. Той уточни, че мястото може да бъде променено заради напрежението в Близкия изток, но настоя разговорите да не се отлагат многократно.

Според Зеленски техническите преговори трябва да обхванат прекратяването на ударите срещу енергийната инфраструктура, сигурността в Черно море, размяната на военнопленници и хуманитарните въпроси. Териториалните спорове според него могат да бъдат обсъждани единствено на най-високо политическо равнище.

Москва обвърза срещата с войната в Близкия изток

Съветникът на Кремъл по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков предупреди, че датата на следващите преговори все още не е определена. По думите му решението ще зависи както от обстановката на бойното поле, така и от международните събития.

„Това ще зависи и от ситуацията на бойното поле, и от общата обстановка. Виждате какво се случва сега в Близкия изток. Това просто не ни позволява да проведем срещата в близко бъдеще. Такова е моето предположение“, заяви Ушаков, цитиран от Ройтерс.

Представителят на Кремъл коментира и желанието на Зеленски да включи европейски представители в преговорите. Той посочи, че подобен въпрос не е бил обсъждан и че засега съществува договореност единствено за възобновяване на тристранните консултации между Русия, Украйна и САЩ.

Нидерландия отпуска още 500 милиона евро

В Хага нидерландският премиер Роб Йетен обяви нов пакет военна помощ за Киев на стойност 500 милиона евро. Средствата са предназначени основно за системи за противовъздушна отбрана и безпилотни апарати, които да помогнат за защитата на украинските градове и енергийната инфраструктура през зимата.

„Нашият основен недостиг в момента е на ракети, на прехващачи за сваляне на руски балистични ракети. Русия залага предимно на балистичните ракети в тази война, особено с приближаването на зимата“, заяви Зеленски.

Йетен потвърди, че Нидерландия ще продължи да подпомага Украйна с военни, политически и хуманитарни средства. Освен военния пакет страната обяви и допълнителна подкрепа от 1,2 милиарда евро за следващите три години. Средствата са предназначени за възстановяване, енергийни доставки, питейна вода, здравеопазване и разминиране.

Финландия и Норвегия разговаряха с Путин

Дипломатическите контакти продължиха и чрез северноевропейските държави. Президентът на Финландия Александър Стуб и норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре проведоха телефонен разговор с Владимир Путин, посветен на възможностите за възобновяване на преговорите.

Според официалното съобщение на финландското президентство двамата са настояли за намаляване на напрежението и за конкретни стъпки към мирно уреждане на конфликта. Разговорът е бил съгласуван с Украйна и е свързан с подготовката на бъдещите срещи в Абу Даби.

Днес финландският външен министър Елина Валтонен ще обсъди във Вашингтон с американския държавен секретар Марко Рубио усилията за прекратяване на войната. В дневния ред са включени и двустранните отношения между Финландия и САЩ, както и въпросите на международната сигурност.

Масирани атаки срещу Москва и Харков

Докато се обсъждат новите мирни преговори, военните действия продължават. Руските сили нанесоха през нощта удари с дронове по Харков, като беше засегната сграда на учебно заведение.

Кметът на града Игор Терехов съобщи за поражения в няколко района. По данни на местните власти са нанесени щети на гражданска инфраструктура, а екипи на аварийните служби работят на засегнатите места.

От своя страна кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за мащабна украинска атака с безпилотни апарати. Според неговото изявление към руската столица през нощта са били насочени 613 дрона, като руската противовъздушна отбрана е свалила повечето от тях. Информацията не е потвърдена независимо.

Заради атаката са били въведени временни ограничения в работата на московските летища. Руските власти съобщиха за предприети мерки за осигуряване на безопасността на въздушния транспорт, докато системите за противовъздушна отбрана са продължили да действат.