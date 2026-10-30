Хегсет разтърси Пентагона! Уволни генерал след провал на детектора на лъжата

Мащабен скандал с изтичане на секретна военна информация разтърси Пентагона. Американският министър на отбраната Пийт Хегсет уволни генерал-лейтенант Брет Силвия, заемал един от най-важните постове във военното планиране на САЩ. Генералът е разследван за предполагаемо предоставяне на класифицирани сведения за войната с Иран, конфликта между Русия и Украйна и други чувствителни въпроси. Нови разкрития на Аксиос сочат, че той е признал за контактите и разкриването на информация пред журналисти, а президентът Доналд Тръмп предупреди, че замесените могат да имат сериозни проблеми.

Генералът признал пред камера

Най-сензационните подробности идват от разследване на Аксиос, което се позовава на вътрешен доклад, предоставен на изданието. Според документа Брет Силвия е признал, че в продължение на около година е предавал класифицирана информация на двама журналисти от различни медии.

Американски представител заявил пред Аксиос, че признанията са били направени и записани на видео след поредица от неуспешни тестове с полиграф. Докато първоначалната информация от Пентагона сочеше три неуспешни проверки, източникът на Аксиос говори за четири.

Според доклада контактите на генерала с журналисти започнали още през юни 2025 г. и продължили след въвеждането на ограниченията за достъп на медиите до Пентагона.

Една от срещите се състояла в ресторант в Арлингтън, щата Вирджиния. Там Силвия, според разследващите, използвал бележки от секретен военен доклад, за да предостави устно информация за американската помощ за Украйна. Журналистът, с когото разговарял, работел върху книга.

Разследващите установили и комуникация чрез приложението „Сигнал“. Според вътрешния доклад генералът е изтрил разговор с журналист, за който предполагал, че е бил свързан с Иран. Американски служители подозират, че заличаването на съобщенията може да е било умишлено, макар Силвия да го е обяснил като случайно.

Тези твърдения засега представляват информация от вътрешното разследване, а не установена от съд вина.

Хегсет действал незабавно

Фокс нюз потвърждава, позовавайки се на представител на американското военно ведомство, че генералът е разследван за предполагаемо изтичане на класифицирана информация за Иран и Украйна.

Според източника Силвия започнал да се среща с журналисти извън Пентагона, след като Хегсет затегнал правилата за достъп на медиите. Новият режим изисква журналистите да бъдат придружавани при посещенията си в сградата.

Генералът е ръководил дирекцията за стратегия, планове и политика към Обединения щаб, известна като J5. Това е една от ключовите структури, подпомагащи председателя на Обединения комитет на началник-щабовете генерал Дан Кейн.

Източникът на Фокс нюз уточнява, че въпреки високия си пост Силвия не е бил основният ръководител на планирането на войната срещу Иран. Тази отговорност е на Централното командване на САЩ, оглавявано от адмирал Брад Купър.

Брет Силвия има над 30-годишна военна кариера и е бил командир на прочутата 101-ва въздушнодесантна дивизия. Служил е в Ирак и Афганистан и е бил раняван по време на бойни действия.

Тръмп предупреди за тежки последствия

Случаят предизвика реакция и от президента Доналд Тръмп, който заяви, че администрацията му активно издирва служителите, разкриващи секретни сведения.

„Търсим хората, които изнасят информация“, заяви американският президент. Той предупреди, че за замесените могат да последват сериозни и дълготрайни неприятности.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел също отправи категорично предупреждение.

„Разкриването на класифицирана информация за лична, политическа или професионална изгода е предателство към доверието, гласувано на хората, отговорни за нейното опазване“, заяви той.

Парнел подчерта, че подобни действия застрашават военните операции и живота на американските военнослужещи. „Обещахме да ви открием и го имахме предвид“, предупреди говорителят.

Министерството на правосъдието пое случая

Разследването е предадено на Министерството на правосъдието на САЩ, което ще прецени дали има основания за последващи правни действия срещу генерала.

Междувременно Аксиос съобщава за още един необичаен епизод. След уволнението Обединеният щаб първоначално разпространил изявление с благодарност за дългогодишната служба на Силвия, но впоследствие го оттеглил.

Изданието твърди, че представители на армейското ръководство са настоявали за подобна позиция, но официален представител на сухопътните войски категорично отрича тази информация.

Уволнението е поредната кадрова промяна във висшето военно ръководство на САЩ. От началото на войната с Иран през февруари Пентагонът беше напуснат от редица генерали и високопоставени служители, сред които началникът на щаба на сухопътните войски Ранди Джордж, министърът на Военноморските сили Джон Фелан и генерал Кристофър Донахю.

Десетки висши военни вече са минали през полиграф

Скандалът идва на фона на мащабна кампания на Хегсет срещу изтичането на секретна информация.

Още през септември Нюзмакс съобщи, че десетки високопоставени военни са били подложени на проверки с детектор на лъжата заради изтичане на чувствителни данни за американските запаси от високотехнологични боеприпаси.

Според тогавашната информация около 50 служители на Обединения щаб са били проверени в рамките на разследването. Подобна мащабна операция с полиграфи се смята за изключително необичайна във военното ведомство.

През юли Хегсет обяви и съвместна работна група с Министерството на правосъдието, чиято задача е да установява източниците на секретни течове и да подготвя случаи за наказателно преследване.

Новото уволнение идва в момент, когато Вашингтон обсъжда възможността за подновяване на военните удари срещу Иран след междинните избори на 3 ноември. Американски представители вече предупредиха съюзниците си в Близкия изток да бъдат готови за евентуална нова операция и ответни действия от страна на Техеран.