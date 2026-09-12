Борисов хвърли нова политическа бомба за Теодора Еврото
Отрече намеса в избора й, заяви, че не познава Петьо Еврото, и поиска проверка с детектор на лъжата
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Отрече намеса в избора й, заяви, че не познава Петьо Еврото, и поиска проверка с детектор на лъжата
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Ще е трудно, обяви треньорът на Черно море
Само една разходка в центъра на София може да сблъска наблюдателните столичани с десетките рекламни табели на услугата "детектор на лъжата", показва р...
На детектор на лъжата ще седне известната журналистка Илиана Беновска. В неделя тя ще бъде първият гост в предаването на Нова тв "Комбина". В разгово...
Тестът струва 100 евро, шефове наемат профайлъри вместо НR-и