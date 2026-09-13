След Съвета за мир на Тръмп, Европа прави….
Новината разкри еврокомисарят по отбрана
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Новината разкри еврокомисарят по отбрана
Великобритания, ЕС, Канада и няколко други страни са наложили санкции срещу ген. Салюков
Иран ще използва присъщото си право да отговори пропорционално
Двете държави си отправят тежки обвинения и спорят за тях в Съвета за сигурност
Москва изключи възможността да приеме какъвто и да било мирен план, подкрепян от Киев и Запада
Лавров планира участието в откритите дебати на Съвета за сигурност на ООН за Близкия изток
За да не остава светът заложник на изострено глобално политическо противопоставяне
Той призова световните лидери да застанат на страната на Украйна в конфликта с Русия
Използването на правото на вето би трябвало да е изключение
Заради мигрантите и новата ковид вълна
Щатите предупреждават гражданите си за възможността от още атаки в Европа. Държавният департамент сигнализира за опасност при пътувания в Стария конти...
Съветът за сигурност на ООН призова за увеличаване на международните усилия за борба с тероризма, след атаките в Белгия, при които загинаха повече от...
Украинските сили започнаха изтеглянето си от фронта в източна Украйна вчера, а това провокира провеждането на извънредно заседание на Съвета за сигурн...
15-те страни членки на Съвета за сигурност на ООН ще продължат консултациите. Те все още не са готови да приемат резолюция в отговор на примирието, вл...
Съветът за сигурност на ООН се събра на извънредно заседание заради служната ситуация в Украйна. По-рано върховният главнокомандващ обединените въоръ...
Ню Йорк. Съветът за сигурност на ООН обяви разпространението на ебола в Западна Африка за заплаха за световната сигурност. Ден преди това американския...
Ню Йорк. Съветът за сигурност на ООН ще заседава в петък по разследването на сваления в Украйна самолет на Малайзийските авиолинии. Това са съобщили о...
Руският държавен глава Владимир Путин събира днес Съвета за сигурност, на който ще бъдат обсъждани комплекс въпроси, свързани с гарантиране на суверен...
Ню Йорк. Съветът за сигурност на ООН ще гласува тази вечер резолюция за катастрофата в Украйна. Извънредната среща на Съвета започна с разговори, посв...
Довечера гласуват резолюция за инцидента с Боинга