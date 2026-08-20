Голяма трагедия с българка в Испания

61-годишна българска гражданка е починала в неделя в района на Кала Майор в Палма, след като получила кардиореспираторен арест въпреки продължителните опити за реанимация от здравните екипи, съобщиха местни медии. Инцидентът се е случил около 16:15 ч., когато жената, която е пристигнала в Майорка, за да работи в местен ресторант за бързо хранене, е започнала да се чувства зле.

Предвид състоянието ѝ, колегите ѝ алармирали службите за спешна помощ и на мястото първоначално била изпратена линейка, която осигурявала основни животоподдържащи дейности. При пристигането си парамедиците установили жената бледа и с прогресивна загуба на съзнание.

Поради сериозността на ситуацията, незабавно е била поискана напълно оборудвана линейка. Медицинските специалисти първоначално успели да стабилизират пациентката и я настанили в линейката за по-нататъшно лечение. В същия момент обаче жената получила сърдечен арест.

След констатирането на смъртта, полицията предприе съответните процедури за изясняване на обстоятелствата и възможните причини за смъртта.