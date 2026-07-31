Премиерът на Испания изрева. Трафикантите се изплъзвали

Миграционният ад в испанския анклав Сеута достигна точка на кипене, а премиерът на Испания Педро Санчес спешно кацна на място, за да види ужаса с очите си. Министър-председателят направи шокиращо разкритие, като директно обвини мафиите за трафик на хора в брутално и егоистично тълкуване на законите. По думите му, престъпните мрежи използват ново съдебно решение, за да подтикват хиляди към незаконно щурмуване на европейската граница, като мълвата за правната вратичка се е разпространила като горски пожар през последните часове.

Скандалното решение

Всичко започна в началото на този месец, когато Върховният съд на Испания нанесе тежък удар върху граничната сигурност. Магистратите постановиха, че нелегалните мигранти, които достигат до северноафриканските анклави Сеута и Мелиля по вода, вече не могат да бъдат незабавно връщани в Мароко. Новите правила задължават властите да стартират тромава стандартна съдебна процедура за всеки отделен случай, преди да се стигне до евентуална депортация, което на практика блокира бързите действия на полицията.

Правен абсурд: Трафиканти мамят непълнолетни с обещания за „имунитет“

Критиците на съдебното решение веднага алармираха, че тази промяна отваря огромна и опасна пролука в закона, която улеснява престъпния бизнес. Престъпните организации умело използват очакването за дълги съдебни процедури, за да насърчават масовото преминаване на незаконни мигранти, включително и на непълнолетни лица. В същото време експерти са категорични, че мигрантите всъщност нямат реален имунитет срещу експулсиране и са подложени на жестока манипулация от каналджиите.

Властите признават провала, активисти в Мароко не вярват на версията

Министърът на териториалната политика Анхел Виктор Торес Перес официално потвърди подозренията, че именно съдебният акт е сред основните фактори за невиждания миграционен натиск над Сеута. На коренно различно мнение обаче са правозащитници от другата страна на границата. Марокански активисти за правата на човека изразиха сериозно съмнение относно думите на Санчес, като обявиха, че обикновените мигранти едва ли са запознати с тънкостите на испанското законодателство, а причините за кризата се крият другаде.