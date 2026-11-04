Транспортният министър на Испания хвърли оставка

Министърът на транспорта на Испания Оскар Пуенте подаде оставка шест дни след тежката железопътна катастрофа, при която загинаха най-малко 69 души. Решението му идва на фона на засилващия се политически натиск и критиките на опозицията заради трагедията.

Припомняме, че на 28 октомври високоскоростен влак се вряза в спряла композиция южно от Мадрид. Инцидентът предизвика сериозни въпроси за безопасността на железопътния транспорт в страната.

Пуенте обяви оттеглянето си след изслушване в парламента. Той посочи, че не може да продължи да изпълнява задълженията си след две тежки железопътни катастрофи в рамките на по-малко от година.

Освен от министерския пост Пуенте се отказва и от участие в предстоящите парламентарни избори.