Хакери посегнаха и на кръвните банки във Франция: Настроиха хладилниците на 110 градуса

Кибератаките срещу хладилните системи във Франция вземат все по-тревожен обрат. След като хакери причиниха загуби за милиони евро на големи вериги супермаркети, сега под прицел се оказаха съоръжения за съхранение на кръв и плазма, предназначени за медицински нужди.

Според информация на сатиричния седмичник „Канар аншене“, потвърдена от специализирания сайт French Breaches, в нощта на 1 срещу 2 ноември 2026 г. киберпрестъпници са атакували външен доставчик на Френската служба по кръвоснабдяване (EFS).

Хакерите успели да получат дистанционен достъп до системите за охлаждане на хладилни камери, в които се съхраняват кръвни проби и банки с плазма.

При нормални условия тези съоръжения поддържат температура от минус 30 градуса по Целзий. Нападателите обаче променили настройките, задавайки невероятните плюс 110 градуса.

Това е програмираната от хакерите температура, а не действително измерена стойност в камерите. Подобна намеса би могла да унищожи съхраняваните биологични продукти, ако не бъде забелязана навреме.

„Можехме да загубим кръвни проби и плазма за пациенти“

Пред френската телевизия BFMTV председателят на Френската служба по кръвоснабдяване Фредерик Паку побърза да успокои обществеността.

„Няма нарушаване на безопасността на продуктите“, категоричен бе той.

В същото време призна колко сериозни биха могли да бъдат последствията.

„Можехме да загубим кръвни проби или банки с плазма, предназначени за лечението на пациенти“, обясни Паку.

Атаката е засегнала компанията Coolworld – европейско предприятие, което отдава под наем големи климатични и хладилни системи за професионални нужди.

Нейни съоръжения се използват от френската кръвна служба за поддържане на изключително ниски температури, необходими за съхранението на биологичните продукти.

Един служител предотвратил катастрофата

Според French Breaches инцидентът е бил открит от дежурен инженер, който забелязал необичайното покачване на температурата в хладилните камери.

Служителят незабавно подал сигнал и така било възможно да се реагира, преди кръвните проби и плазмата да бъдат увредени.

Случаят обаче разкрива сериозни пропуски в защитата на подобни съоръжения.

Беноа Грюненвалд, експерт по киберсигурност в компанията ESET, обясни пред BFMTV, че системите за защита на подобно оборудване не са достатъчно осъвременени.

„Това не са особено сложни атаки, защото когато хладилните системи са изложени директно в интернет, практически всеки може да промени настройките им“, посочи специалистът.

След храните – и жизненоважните медицински продукти

Новото нападение идва само седмици след мащабна кибератака срещу френски супермаркети.

Още през октомври хакери проникнаха в системите за управление на хладилните съоръжения на магазини от веригите Intermarché, Système U, E. Leclerc и Monoprix.

Тогава температурите в някои хладилници бяха зададени на 50 градуса, което доведе до разваляне на големи количества хранителни продукти.

Засегнатите търговски вериги бяха принудени да изхвърлят запасите си, а финансовите загуби достигнаха няколко милиона евро.

По случаите се води разследване, в което според френското издание „Капитал“ участват и американски представители, включително Пентагонът, след сигнали за подобни проблеми с хладилни съоръжения в Съединените щати.

Засега няма установена връзка между нападенията срещу супермаркетите и атаката срещу доставчика на Френската служба по кръвоснабдяване.

Последният инцидент обаче показва колко уязвими могат да бъдат свързаните с интернет системи, от които зависи съхранението на жизненоважни медицински продукти.