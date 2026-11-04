И Чехия ври и кипи. Безпрецедентна стачка

Чехия стана поредната европейска страна, която ври и кипи в резултат на протести. Служители в чешките обществени медии обявиха стачка, а хиляди хора излязоха на протести в цялата страна заради правителствен план за промяна на начина, по който се финансира общественото радио- и телевизионно разпръскване, пише Euronews.

Планът е на премиера Андрей Бабиш. Той вече предизвика улични протести в чешката столица Прага – както през миналия месец, така и по-рано.

Протестиращите се опасяват, че преминаването от система, при която гражданите плащат такса за ползване, към директно финансиране от държавния бюджет, ще позволи на правителството да задуши медийната свобода.

Коалиционното правителство обаче твърди, че обществените медии трябва да намалят разходите си, и настоява, че планът няма да засегне редакционната независимост или съдържанието на програмите.

Според плана общественото радио и телевизия в страната ще се финансират от държавния бюджет, а не чрез досегашната система от редовни такси, плащани от граждани, домакинства и фирми. Медиите ще получават около 15% по-малко средства, отколкото сега, което може да доведе до съкращения на персонал, ограничаване на продукцията и сваляне на предавания от ефир.

Чешкият парламент, в който доминира трипартийната националистическа коалиция на Бабиш, прие законопроекта на първо от общо три четения по време на спорно заседание, проведено през нощта миналия месец.

В понеделник Бабиш заяви, че „никой не иска да контролира обществените медии, камо ли да ги национализира“, както и че „нищо от това, срещу което хората протестират... не е вярно“. Критици твърдят, че реформата ще предостави на управляващата трипартийна коалиция средствата да поеме контрол над медиите.

Във вторник Чешката телевизия и Чешкото радио съкратиха програмата си, като хиляди служители се присъединиха към протеста.

Михал Кубал, главен редактор на новините в Чешката телевизия, заяви, че стачката е безпрецедентна в историята на чешките обществени медии.

На телевизионните екрани зрителите в Чехия видяха съобщение:

„Правим всичко възможно, за да гарантираме, че и занапред ще можем да предоставяме обществена услуга в пълен обем и с необходимото качество“.

Според Кубал ще бъде излъчвана само ограничена програма – архивни материали и кратки новинарски емисии. Служителите преминаха в шествие от централите на медиите до централен площад в Прага, където към тях се присъединиха студенти и други протестиращи. Мнозина носеха триъгълни хартиени шапки, наподобяващи тези на популярен анимационен герой от Чешката телевизия, който се превърна в символ на протеста. Стачката получи подкрепа и от синдикати, университетски декани, църкви, творци, спортисти, международни медийни организации и други.