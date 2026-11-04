Тръмп след изборния обрат: Ще налагам вето, докато не поискат сделка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри как възнамерява да работи с новия Конгрес, след като демократите спечелиха мнозинство и в двете му камари на междинните избори на 3 ноември. В интервю за Фокс нюз той предупреди, че ще използва правото си на вето срещу законопроекти, с които не е съгласен, но същевременно изрази готовност за споразумения.

Американският президент коментира и причините за загубите на републиканците, като призна, че войната с Иран е оказала влияние върху изборите.

Ще им налагам вето и после ще преговаряме

„Ще ми изпращат безумни предложения, а аз ще им налагам вето. И след няколко месеца на вета ще се обадят и ще кажат: „Как да придвижим тези неща?“. И тогава ще работим заедно“, заяви Тръмп пред Фокс нюз.

Президентът коментира и влиянието на военния конфликт с Иран върху изборните резултати. „Мисля, че част от причината беше Иран, но в същото време хората разбраха важността на това, което направих по отношение на Иран“, посочи той.

Тръмп призна и доброто представяне на политическите си противници. „Демократите се справиха добре. Бориха се упорито“, заяви президентът в телефонния разговор с телевизията, цитиран от Асошиейтед прес. Той обаче подчерта, че не възприема резултатите като лично поражение.

Демократите взеха и двете камари на Конгреса

По последни данни на Ройтерс демократите спечелиха мнозинство както в Сената, така и в Камарата на представителите. Партията отне на републиканците шест сенаторски места, включително в Тексас, Южна Каролина, Охайо, Северна Каролина, Айова и Канзас.

В Камарата на представителите демократите също постигнаха пробив, като спечелиха поне осем места, които досега принадлежаха на републиканците. Сред най-значимите резултати са победите в традиционно консервативни райони.

Резултатите се основават на прогнозите на американските медии за победителите, като преброяването в отделни надпревари продължава.

Новият баланс на силите ще влезе в действие през януари 2027 година. Доналд Тръмп запазва президентските си правомощия и правото си на вето, а в интервюто за Фокс нюз вече очерта готовността си да използва този инструмент за постигане на споразумения с демократите.