Тръмп стопля отношенията с Канада! Готви голяма сделка с Карни

След месеци на остри противоречия, взаимни мита и дипломатическо напрежение Доналд Тръмп даде ясен сигнал за затопляне на отношенията с Канада. Американският президент обяви, че администрацията му вече разполага с концепция за ново търговско споразумение с Отава, което може да донесе сериозни икономически ползи и на двете държави.

Канадският премиер Марк Карни също потвърди напредък в разговорите, като постави акцент върху работните места, по-достъпния живот и зачитането на канадския суверенитет. Особено интересна е идеята в бъдещата сделка да бъде включено възстановяването на огромния петролопровод „Кийстоун Екс Ел“, чието изграждане беше спряно през 2021 година, съобщава „Ройтерс“.

Тръмп: Имаме концепция за много добра сделка

Президентът на САЩ направи изявлението си пред журналисти в град Дъбюк, щата Айова, след поредния телефонен разговор с канадския премиер. Той изрази увереност, че Вашингтон и Отава могат да постигнат споразумение, което да бъде особено благоприятно за американските земеделски производители.

„Говорих отново с него вчера и имаме концепция за сделка, която ще бъде чудесна за нашите фермери, чудесна за страната ни и всичко ще бъде наред“, заяви Тръмп.

Американският президент отиде и по-далеч, като съобщи, че двете страни вече са много близо до споразумение. „Имаме концепция за много добра сделка с Канада. Губили сме пари в продължение на много години с Канада, много, много години. Така че сега сме много близо до сключването на сделка“, заяви той, цитиран от „Асошиейтед прес“.

Тръмп посочи и възможността за премахване на определени мита, които засягат американските фермери. „Част от споразумението е нашите фермери да не трябва да плащат никакви мита“, обяви президентът.

Карни потвърди положителния обрат

Канадският премиер Марк Карни също даде позитивна оценка за проведените разговори. В публикация в социалната мрежа Екс той съобщи, че последният му контакт с Доналд Тръмп е надградил вече постигнатото в преговорите между двете държави.

Според Карни разговорът „надгражда последните конструктивни обсъждания относно очертанията на взаимноизгодно търговско споразумение“, което ще създаде работни места, ще направи живота по-достъпен и ще зачита изцяло езиците, културата и суверенитета на Канада.

„Нашите екипи ще работят през следващите седмици за постигането на този резултат“, заяви канадският премиер.

Положителният тон на двамата лидери бележи промяна спрямо август, когато търговските преговори се провалиха след сериозни разногласия. Тогава Отава отхвърли американски искания, които според Карни застрашаваха канадския суверенитет, защитата на френския език и автомобилната индустрия.

Митата за милиарди долари са сред основните въпроси

През последните месеци САЩ и Канада си наложиха взаимни търговски ограничения, засягащи стоки за милиарди долари. През август Вашингтон въведе 50-процентни мита върху широка група канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара, а Отава отговори със собствени ограничения.

Особено чувствителни остават митата върху стоманата и автомобилите. Според информация на „Ройтерс“ от 26 октомври американски и канадски представители са обсъждали облекчаване на митата върху канадската стомана, достигащи 50%, както и на 25-процентните налози върху автомобилите.

Само няколко дни по-рано обаче канадски правителствен представител съобщи, че напредъкът по тези въпроси остава ограничен. Сегашните изявления на Тръмп и Карни показват по-оптимистична оценка на възможностите за договаряне.

Търговският спор има и вътрешнополитическо измерение в САЩ. Митата върху канадските стоки предизвикаха недоволство в щати, чиито икономики са тясно свързани със северната съседка, включително Мичиган и Мейн. Темата придоби особена чувствителност непосредствено преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември.

Тръмп иска да възкреси гигантския петролопровод

Една от най-интересните подробности в новите преговори е свързана с проекта „Кийстоун Екс Ел“. Доналд Тръмп заяви, че бъдещото търговско споразумение ще включва и изграждането на петролопровода, който трябваше да осигури допълнителен транспортен капацитет за канадски петрол към Съединените щати.

„Те ще построят петролопровода „Кийстоун“. Те ще платят за него. Ние ще им предоставим маршрута, който до голяма степен вече е определен“, заяви американският президент.

Проектът беше замислен за пренос на около 830 000 барела петрол дневно от канадската провинция Алберта към големия американски петролен център Къшинг в Оклахома, откъдето суровината да достига до рафинериите по крайбрежието на Мексиканския залив.

Изграждането му обаче беше прекратено, след като през 2021 г. тогавашният президент Джо Байдън отмени ключово разрешително. Решението нанесе сериозни финансови загуби на канадската компания „Ти Си Енерджи“, която стоеше зад проекта.

Още през август тази година Тръмп заговори за възможността „Кийстоун Екс Ел“ да бъде възроден. Сега той за първи път го поставя толкова ясно в рамките на обсъжданото ново търговско споразумение с Канада.

Появи се и нов проект за 550 000 барела дневно

Междувременно възникна и алтернативна възможност за използване на част от вече изградената инфраструктура. След прекратяването на „Кийстоун Екс Ел“ компанията „Ти Си Енерджи“ отдели бизнеса си с нефтопроводи в нова структура, наречена „Саут Боу“.

Тя разработва съвместно с американската „Бриджър Пайплайн“ проекта „Прери Конектор“, който предвижда транспортиране на 550 000 барела петрол дневно от Алберта до Уайоминг. За целта може да се използва част от тръбопроводите, монтирани на канадска територия за първоначалния проект.

Компанията „Саут Боу“ планира през 2027 г. да вземе окончателно решение дали да реализира новия петролопровод.

Канада е сред най-големите световни производители и износители на петрол, като над 90% от износа й на суровината е насочен към американския пазар. Това прави енергийните отношения особено важни за икономиките на двете държави.

Отава поставя суверенитета си на първо място

Въпреки по-добрия тон между двамата лидери остават въпроси около конкретните условия на бъдещото споразумение. Канадското правителство досега не е представило подробна позиция за предложеното възстановяване на „Кийстоун Екс Ел“.

Говорител на канадския министър, отговарящ за търговските отношения със САЩ, Доминик Льоблан, не направи допълнителен коментар след изявлението на Тръмп. Офисът на министъра на енергетиката Тим Ходжсън също отказа коментар по петролопроводния проект.

Междувременно Марк Карни продължава усилията си за разширяване на международните икономически партньорства на Канада. На 30 октомври страната обяви ново сближаване с Европейския съюз, което е част от стремежа на Отава да разнообрази външната си търговия и да намали зависимостта от американския пазар.