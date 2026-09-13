Кога тръгва отново „Дружба“? Зеленски даде срок, ЕС следи напрегнато
Ремонтът до пролетта може да отключи доставки и да размрази блокирани милиарди
Следете всички новини, анализи и коментари за Петролопровод. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ремонтът до пролетта може да отключи доставки и да размрази блокирани милиарди
Изтичането открито в близост до Полша
Александруполис-Бургас има стратегическо значение за нашата страна
Циндао. Взрив на петролопровод в китайското пристанище Циндао в провинцията Шандун взе 22 жертви сутринта, предаде агенция „Синхуа", цитирайки неоконч...
Киркук. Бомбардираха петролпровода Киркук-Джейхан, който се намира на трасе на иракска територия. Преустановени са доставките на иракски петрол за Тур...
Будапеща. Комитетът на "Набуко" потвърди ангажимента си да обезпечи избирането на "Набуко Запад" като приоритетен маршрут за транспортиране на газ о...