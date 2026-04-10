Кога тръгва отново „Дружба“? Зеленски даде срок, ЕС следи напрегнато

Украйна ще завърши ремонта на петролопровода „Дружба“ до пролетта, като това решение може да се окаже ключово за възстановяване на доставките към Централна Европа и за отблокиране на напрежението в Европейския съюз, става ясно от съобщение на Ройтерс.

Президентът Володимир Зеленски увери, че работата напредва и срокът ще бъде спазен. Въпросът вече не е какво е било повредено, а кога потокът ще бъде възстановен и какви ще са последиците за Унгария и европейската политика. Залогът е както енергиен, така и финансов.

Срокът, който всички чакат

Зеленски подчерта, че ремонтите вървят по план и ще приключат в рамките на пролетта. „Ще завършим ремонтите, защото такова е споразумението“, заяви той, като допълни, че значителна част от възстановяването вече е извършена.

Този срок съвпада и с оценките на експерти от сектора, според които април остава най-реалистичният момент за пълно възстановяване на капацитета.

Какво означава това за Унгария

За Будапеща възстановяването на „Дружба“ е от решаващо значение, тъй като страната разчита в голяма степен на този маршрут за доставки на руски петрол. Продължителното прекъсване засили напрежението и постави правителството под вътрешен и външен натиск.

Унгария вече показа, че е готова да използва темата като политически инструмент, включително чрез блокиране на европейски решения, свързани с помощта за Украйна.

Европейският ефект - повече от тръбопровод

Възстановяването на потока през „Дружба“ има значение не само за отделни държави, но и за цялостната енергийна стабилност в ЕС. Възобновяването на доставките би намалило напрежението върху пазарите и би ограничило риска от нови ценови колебания.

Освен това ремонтът може да отключи и блокирани финансови механизми, след като Унгария обвърза позицията си с енергийния въпрос.

Политика, енергия и време

Случаят с „Дружба“ показва колко тясно са свързани инфраструктурата и политиката в Европа. Един срок за ремонт се превръща в инструмент за влияние, а всеки ден забавяне носи икономически и дипломатически последствия.

Ако обещанието на Киев бъде изпълнено, пролетта може да се окаже повратен момент - не само за доставките на петрол, но и за баланса на силите в рамките на Европейския съюз.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com