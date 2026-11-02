Известен холивудски режисьор се простреля

Холивудският режисьор Майкъл Ман е бил откаран в болница, след като случайно се прострелял в крака по време на тренировка на стрелбище в Лос Анджелис. Инцидентът с 83-годишния кинотворец е станал в събота, 31 октомври, съобщи Асошиейтед прес.

По информация на негов представител оръжието е произвело неволен изстрел, докато се е намирало в кобура. Куршумът е причинил повърхностна рана на крака на режисьора.

Ман е бил транспортиран до болница, където е получил медицинска помощ. Състоянието му е стабилно, а на 1 ноември неговият представител е съобщил, че предстои да бъде изписан.

Според Ей Би Си нюз инцидентът е станал около 16 часа местно време в закрито стрелбище в Западен Лос Анджелис. Режисьорът е прибирал пистолет с калибър .45 в кобура, когато той е произвел изстрел, улучил лявото му бедро.

Полицията в Лос Анджелис е потвърдила, че става дума за нещастен случай. Нараняването не е животозастрашаващо.

Любопитното е, че Майкъл Ман има десетилетен опит в спортната стрелба, а инцидентът е станал на лицензирано стрелбище.

От „Жега“ до „Ферари“ – Ман не спира да работи

Майкъл Ман е сред най-влиятелните режисьори на криминалното кино. Името му стои зад филми като „Крадецът“, „Жега“, „Съучастникът“ и „Обществени врагове“.

Особено място в кариерата му заема „Жега“ от 1995 г., в който Ал Пачино и Робърт де Ниро се изправят един срещу друг в незабравим екранен двубой между полицай и професионален обирджия.

Въпреки възрастта си режисьорът продължава да работи активно. Последният му филм „Ферари“, с Адам Драйвър в главната роля, излезе през 2023 г.

В момента Ман подготвя продължение на „Жега“, чиито снимки се очаква да започнат в началото на 2027 г.