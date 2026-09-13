На Ален Делон му се размина. Властите го погнаха
Обискиращите са отбелязали и наличието на стрелбище в имота му
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Обискиращите са отбелязали и наличието на стрелбище в имота му
Инцидентът е с 19-годишен младеж
Двамата подхраниха слуховете, че са се сърали отново
Модерно стрелбище, което няма аналог у нас, ще отвори врати край Сандански. Комплексът се строи в землището на село Вълково. Оръжейният експерт от кур...
Националите по биатлон ще тренират в комплекса Модерно стрелбище, което няма аналог у нас, ще отвори врати край Сандански. Комплексът се строи в земл...
69-годишният Петър Коджейков, който се барикадира в дома си в столичния квартал "Стрелбище" за 23 часа и изправи на нокти органите на реда, не е прояв...
"Абитуриентка прати съученичка в болница след бой в класна стая". "Жена поръча и плати убийството на близките си заради наследство". "Показно убийство...
69-годишен бивш полицай се барикадира в дома си, като направи неподвижната си съпруга инвалид заложничка. Петър Коджейков, чичо на шефа на правителств...
Преди броени минути полицаи изнесоха на носилка барикадиралия се в продължение на повече от 23 часа бивш полицай Петър Коджейков. Решаваща роля за уб...
На 12 март 2016 г. (събота), във връзка с реконструкция на уличен водопровод на бул. „България" жк. „Стрелбище" , се налага спиране на водоподаването...
Поиска извинение в съда, оставиха го в ареста С Даниел се смразили заради хубава седмокласничка 16-годишният Ивайло Гаджов, който простреля година п...
64-годишен годишен мъж се е самопрострелял в столичното ВИП-стрелбище. Той е жив и контактен, съобщи БЛИЦ. От МВР потвърдиха за инцидента и посочиха,...
София. Поредна граната е намерена в жилищна сграда в столицата. Този път боеприпасът е открит в къща, намираща се в столичния кв. "Стрелбище". Сигнал...
Хасково. Склад на стрелбище край Хасково гръмна при мистериозни обстоятелства тази сутрин. Комплексът „Диана", който разположен на международен път Е...