Джулиан Мур блести на Киномания

През ноември „Киномания“ ще покаже два нови филма на носителя на „Златна палма“ Хирокадзу Корееда– „Невидимо в кутия“ от официалната състезателна програма в Кан и „Погледни назад“ от официалната състезателна програма във Венеция. В програмата на фестивала влизат и филми на независимото студио A24 –„Дебютът“ на Джеси Айзенбърг с Джулиан Мур и Пол Джамати и „Татко след полунощ“ на Джордан Фърстмен. Сред атрактивните премиери са още „Сладко от пеперуди“ на Кантемир Балагов с Бари Киогън и победителят от Сънданс „Жозефин“ на Бет де Араужо.

„Невидимо в кутия“ (Sheep in the Box) е новият филм на Хирокадзу Корееда, който ни среща с двойка съпрузи от недалечното бъдеще. Съкрушени от загубата на сина си, те приемат в живота си хуманоиден робот със същата външност и глас като на починалото им дете.

„Погледни назад“ (Look Back) е вторият филм на Корееда от тази година. Историята проследява амбициозната Фуджино, която още като ученичка е напълно уверена в таланта си на художничка на манги. В същото време самотно живеещата Кьомото рядко напуска стаята си, където се посвещава изцяло на рисуването. Сближени от страстта, която споделят, двете момичета от провинциално градче преследват мечтата си в продължение на тринайсет години.

„Киномания“ ще представи още „Дебютът“ (The Debut) на Джеси Айзенбърг с участието на Джулиан Мур, Пол Джаматти, Хали Бейли и самия Айзенбърг. Сюжетът ни среща със срамежливата домакиня от Ню Джърси Мона, която неочаквано получава роля в мюзикъл на местния любителски театър. Филмът включва оригинални песни, написани от самия Айзенбърг, главната роля е създадена специално за Джулиан Мур, а един от продуцентите е Ема Стоун.

Зад атрактивната продукция „Татко след полунощ“ (Club Kid) стои култовата компания A24. Комедийната драма е режисьорски дебют на Джордан Фърстмен, който е и сценарист, и изпълнител на главната роля. В ролите са още Кара Делевин, Диего Калва и Реджи Абсолом. Филмът бе представен в секция „Особен поглед“ на Международния филмов фестивал в Кан и разказва за залязващ промоутър от ъндърграунд парти сцената. Неговият живот се преобръща, когато внезапно му се налага да се грижи за сина, за чието съществуване дори не е подозирал.

В програмата на 40-ото издание на „Киномания“ влиза и „Жозефин“ (Josephine) на Бет де Араужо. Филмът спечели на фестивала „Сънданс“ едновременно Голямата награда на журито и Наградата на публиката, а след това беше в официалната състезателна програма на Международния филмов фестивал в Берлин. Драматичният трилър изследва с изключителна психологическа дълбочина детското възприятие за насилието, като едновременно поставя въпроса какво означава да бъдеш добър и разбиращ родител в момент на криза.

Специално внимание заслужава и новата творба на Кантемир Балагов, режисьор на пожъналият успехи „Beanpole“. Актуалната продукция „Сладко от пеперуди“ (Butterfly Jam) бе един от най-обсъжданите филми на тазгодишния фестивал в Кан, където влезе в „15-дневката на режисьорите“. Участват Талха Акдоган, Бари Киогън, Райли Киоу и Хари Мелинг.

40-ото издание на „Киномания“ започва на 12 ноември 2026 с новия филм на Мартин Макдона „Див кон девет“.