Фучеджиева шокира: Баща ми е единственият българин с два гроба заради Стефан Данаилов

Писателката Милена Фучеджиева разкри как без нейно знание и съгласие Стефан Данаилов и съпругата му Мария са направили втори „гроб“ на баща й - писателя Дико Фучеджиев, на Централните софийски гробища, въпреки че той вече е бил погребан в родното Граматиково.

Няколко месеца след като изпраща баща си в последния му път през 2005 г., Фучеджиева научава от познати потресаваща новина. В Алеята на заслужилите деятели на Централните софийски гробища е издигнат втори паметник на писателя. Изненадата ѝ е пълна, тъй като лично тя е изпълнила последната му воля – да почива в семейния гроб в странджанското село Граматиково, а част от пепелта му да бъде разпръсната над любимата му река Велека.

Причината за парадоксалната ситуация се оказва самоинициатива на легендарния Ламбо. Без да се допита до дъщерята и единствена наследница на писателя, той взема самостоятелно решението да му уреди „гроб“ в столицата. Според Фучеджиева зад това задкулисно действие стои и съпругата на актьорa – Мария Данаилова, която по думите ѝ често е участвала във вземането на подобни решения у дома им.

„Колкото и намерението му да е било 'благородно', то беше благородно в кавички. И беше пълно неуважение и пренебрежение към мен като единствена наследница на баща ми“, споделя с горчивина Фучеджиева.

Така Дико Фучеджиев се превръща вероятно в единствения човек в България с два гроба – един истински в Странджа, съобразен с личната му воля, и един символичен в София, издигнат по желание на семейство Данаилови.

Писателката допълва, че подобни действия са прекършили илюзиите ѝ за почтеност у нас и са я довели до пълно дистанциране от определени среди. Въпреки преживяната болка и разочарование, тя подчертава, че инстинктът за самосъхранение помага на човек да продължи напред, макар и с белези, които не позволяват преживяното да бъде забравено.