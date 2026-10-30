Концертът "Евгени Минчев и приятели" събра Гуна Иванова и Стоян Петров

Интернационалният пи ар и благотворител Евгени Минчев направи поредното си вълнуващо събитие – лордът представи десетина песни, сред които авторските „Заведи ме при майка ти“, „Диван“, „Обичам те“, както и незабравимия хит на Петър Чернев „Заклинание“. В Арт клуб „Дипломат“ той вдигна на крака публиката с гръцкия евъргрийн „Лига психула“ на легендарната Сотирия Белу.

Гуна Иванова пя на ухо на нотариус Весела Ивчева и Мария Стоева

Сред специалните изпълнители, които гостуваха в концерта му, беше Гуна Иванова, която развълнува с бисери от автентичния фолклор. Мария Стоева се появи за първи път в обществото след дълго доброволно изгнание и бе обявена в номинациите на „Бизнесдама на годината 2026“. Многодетната майка и кралица на счетоводството Камелия Стефанова /на челната снимка/ също присъства с част от екипа си.

Мис „България“ Сара Младенова и бизнесменът Цветан Белчев

Нотариус Весела Ивчева извиси глас в дует с Гуна Иванова. Бизнес отличничката Светла Евтимова получи специално внимание от домакина, който я обяви за почетна дама на провежданите в Лондон награди Business Fashion Awards. Мариана Печеян, бизнесменът Цветан Белчев, мис „България“ Сара Младенова и Ирена Соколова също аплодираха в препълнената галерия.

Бизнесдамата Светла Евтимова в компанията на Гуна Иванова и Ани Сарандева

Евгени посвети концерта на майка си, която, ако беше жива, щеше да навърши 95 на 12 октомври. Концертът е благотворителен за обществото на Шопен в Англия, чиито дарител и член е лорд Минчев. Следващата значима благотворителна изява на Евгени е на 11 ноември в частен клуб Mark Masons в Лондон.

Стоян Петров и Исус Ангелов вдъхновиха публиката с дует

Бизнесдамата Анелия Петкова също уважи Евгени