Хамилтън призна за Ким Кардашиян

Звездата от Формула 1 Люис Хамилтън изненада феновете си, като заговори за личния си живот и ролята си в голямото семейство на Ким Кардашиян. По време на събитие в рамките на Гран при на САЩ в Тексас той призна, че обожава да прекарва време с четирите деца на риалити звездата, с които дори си играе и на които е подарил домашен любимец.

„Племенникът и племенницата ми винаги са ми носили много щастие. Обичам да прекарвам време и с децата на приятелката ми. Тя има четири, така че сега имам с кого да играя. Дори им взех куче тази година“, сподели Хамилтън.

Връзката между двамата започна в началото на годината, премина през официален дебют на Супербоул, а през април завладя и социалните мрежи.

Запознати издават, че Ким много внимава кого допуска до децата си след тежкия си развод с Кание Уест. Доверието, което му е гласувала, доказва, че нещата между тях са повече от сериозни - нещо непознато за Хамилтън още от времето на връзката му с Никол Шерцингер, приключила през 2015 г.