Вековната сграда Banqueting House в сърцето на Лондон на 17 октомври се превърна в сцена на изключителна Кралска благотворителна гала, посветена на забележителната история и международния принос на Английския камерен оркестър. Събитието се проведе под почетния патронаж на Негово Величество крал Чарлз III, дългогодишен покровител на елитната музикална формация.

Джеймс Ръдърфорд, изпълнителен директор на Английския камерен оркестър

Почетен гост бе Нейно Кралско височество принцеса Катарина, която участва в официалната програма на вечерта. Сред гостите се открояваха внучката на легендарния Чарли Чаплин – Кийра Чаплин, международният PR експерт и благотворител лорд Евгени Минчев, писателката Тайни О'Конъл, представители на британските аристократични кръгове, международни обществени личности и изтъкнати меценати. Както се знае, Евгени е уважаван във висшето общество на британската столица и като съсобственик и съорганизатор на Business Fashion Awards London.

Нейно Кралско височество принцеса Катарина бе почетен гост на елитното благотворително събитие

Сред основните организатори бе Елвис Плуйис, допринесъл за осъществяването на Кралската гала в чест на Английския камерен оркестър. В бляскавото събитие своя роля имаше и британската Кардашиян - Ребека Риофрио.

Елвис Плуйис /първият в ляво/ и Ребека Риофрио /дамата в синьо/ поеха главните роли в организацията на вечерта

Изумителната Banqueting House, една от архитектурните перли на британската столица, е завършена през 1622 г. по проект на знаменития архитект Иниго Джоунс и е единствената напълно запазена постройка от някогашния дворец Уайтхол. Нейната най-голяма художествена ценност са деветте монументални платна на Петер Паул Рубенс, поръчани от крал Чарлз I и монтирани на тавана през 1636 г. Те прославят управлението на крал Джеймс I и представляват единственият запазен таванен ансамбъл на Рубенс, останал там, където е създаден. Под тези шедьоври на бароковото изкуство гостите се насладиха на изискана вечеря, изпълнения на Английския камерен оркестър и благотворителна програма, включваща връчване на отличия и търг за набиране на средства.

Лорд Минчев по червения килим с ирландската писателка Тайни О Конъл

Основната цел на галата бе подкрепата на оркестъра и на неговите програми за развитие на млади таланти. Особено внимание бе отделено на инициативите, които осигуряват достъп до класиката на деца и младежи. Английският камерен оркестър - с повече от шест десетилетия славна кариера, продължава да бъде сред най-уважаваните британски музикални институции, съчетавайки традицията на класическото изпълнителско изкуство със съвременни образователни и благотворителни мисии.

Дима, синът на кралската биографка лейди Колин Кембъл, със своята годеница

Кралската гала в Banqueting House показа, че истинският аристократизъм не се изчерпва с титли, блясък и официален протокол. Той намира своето най-достойно изражение в подкрепата за културата и в съхраняването на изкуството за бъдещите поколения.