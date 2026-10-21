Рая Пеева взе голямо решение след раждането

Рая Пеева обяви, че се завръща на сцената на Младежкия театър „Николай Бинев“, след като това лято стана майка за първи път. Първото ѝ представление е на 4 ноември – малко повече от два месеца след раждането на дъщеря ѝ Леа.

36-годишната актриса сподели вълнението си от срещата с публиката и разкри, че майчинството е придало нов смисъл и на професионалния ѝ път.

„Отново съм на сцената, а животът ми извън нея е по-красив и пълноценен от всякога. Радвам се, че мога да продължа да следвам професионалния си път, откривайки нов смисъл в него“, написа тя.

Публиката ще може да гледа Рая на 4 ноември и 9 декември в постановката „Чайка“, както и в други спектакли от програмата на театъра.

Рая Пеева и Явор Бахаров посрещнаха първото си дете на 25 август 2026 г. Малката Леа Яворова Бахарова се появи на бял свят в 00:52 часа, а щастливата новина съобщи самата майка с емоционален кадър от болницата.