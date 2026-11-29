В четвъртък сутринта – на 26 номеври, в 9 часа и 59 минути актьорът и телевизионен водещ Александър Кадиев стана баща за втори път. Щастливите родители кръстиха новородения си син Борис.

30 ноември е датата, която е била посочена от лекарите като термин за Борис.

„Понеже, уважаеми зрители, Светльо Иванов е роден на 30 ноември, детето щеше да се казва Борис Светльо Иванов „120 минути“ Кадиев. Слава Богу, детето се роди на 26 ноември и не трябваше да го кръщаваме на теб“, коментира в студиото на „120 минути“ Александър Кадиев.

„А Борис е кръстен е на дядо ми, бог да го прости, който е баща на баща ми. Аз исках да се казва на татко - Георги Кадиев, жена ми вика – „не“. Казвам – „добре, дай Джорджи Кадиев“, тя вика – „не“. Добре – „нека Жорж Кадиев, защото така казвахме на татко“, тя вика – „не“. И аз след два-три дена викам: „Борис - как ти звучи?“. Тя – „много красиво, Борис Кадиев“, разказа той.

„Раждането мина великолепно. Беше естествено, за което сме много благодарни на съдбата, защото - не че секциото е лошо, дъщеря ми се роди секцио. То, когато трябва да се роди по този начин, трябва, но в случая можеше естествено. И аз имах възможността да присъствам на раждането на сина си веднъж. На това да видя за първи път в живота си - да преживея как жената е майка на човечеството. Пред очите ти, жените ни, нашите жени, всички жени по света, раждат човека, те раждат човечеството, цялото човечество. И синът ми излезе пред очите ми“, сподели Кадиев, като допълни, че е стоял зад Ива.

„Не искаш да виждаш нищо от това, което после трябва да виждаш, докато смъртта ви раздели. И като започна? Като дойде моментът, леко дадох назад, кръстосах ръцете, подпрях се на стената и главната акушерка - Анна Мария Велкова, която поздравявам сърдечно, брилянтна акушерка, ме погледна и вика – „Саше, ако ще припадаш, припадай на ляво, да не ни пречиш“, разказа актьорът.

„А доцент Славов, който е водещия лекар, той ми вика- „не припадай надясно, че има ръбове по шкафовете и ще се удариш в главата“. И дадох малко назад, обаче после си викам „Саше, давай“, и заедно - аз и бърсах челото с мокра кърпа, защото голямо напрежение. Жената, дава всичко - това са напъни, като животно. Аз бях като акушер-гинеколог, дула Кадиев. И викам „давай, Ивче, като диво животно, ще напъваш тук“. За да може да излезе детето - 3600 грама. И трябва да излезе цялото това създание. И тя напъва, напъва, и той излиза пред очите ми, Анна Мария-Велкова - Господ здраве да ѝ дава, го хвана за главичката и го извади цялото. И аз видях как синът ми излезе пред очите ми, за първи път виждах пъпната връв – „маркуч на живота“, който беше брилянтен, сребърен, произведение на изкуството, през което минава целият живот“, сподели Кадиев.

„И аз ги помолих преди това да изпълним една практика, която се случва на Запад, тук я няма. Веднага, след като се роди детето, го дават на майката, разбира се, за да го прегърне, след това го взимат, за да му срежат пъпната връв, и още преди да го почистят, аз помолих - събличаш се гол до кръста и прегръщаш на новороденото си дете, да усети бащината топлина и любов, нещо, което не е практика във България, но разбрах, че се прави на Запад. И аз го направих. Прегърнах сина си и го държах пет минути. Това не може да се опише с думи, това е усещането, че държиш твоя плът и кръв. Държиш човек, на когото съдбата, Господ, висшата сила, правителството на България, ще му отреди определено бъдеще, Този един човек, който днес е безпомощен, който не може сам да се храни, който не може сам да пие, не може сам да ходи, и нищо не може сам. Един ден може да стане всичко. Може да стане владетел, може да стане изследовател, може да стане учен, велик спортист, актьор. Всичко може да стане“, коментира Александър Кадиев.

„А виждаш едно безпомощно човече, как мозъкът му в момента расте със 120-130% по-бързо от обикновеното и създава тези невронни връзки, за да може един ден да се стане и да нарисува картина, да напише книга. Разбираш ли? Чудо!“, допълни още той.

„Разбира се, аз нямам никаква представа как се възпитава мъж. И според мен никой няма представа освен тесни специалисти, които пишат книги, психологи и така нататък, най-вероятно хората следват тези процеси. Това, което знам е, че веднъж пола не определя отношението на родителите. Това, което е важно вече като баща на 11-годишно момиче - Катеринка Кадиева, е разбира се грижата и любовта. Това са все банални неща, но когато показваш на детето си наистина ангажираност, внимание, любовта си, грижата, когато искаш да му помогнеш, когато искаш да го подкрепиш, когато искаш да бъдеш до него, в трудни моменти да го успокоиш, че всичко е наред, че това са нормални неща, че светът е огромен, че се случват всеки ден какви ли не и страшни, и хубави събития. Да заведеш детето си на урок по нещо, да отидете заедно да хапнете, да пътувате някъде, да се гушкате, да се погалите, да изгледате някакъв хубав филм, да почнете някаква приказка, да чуете музика - всички тези наглед дребни елементи от живота, които родител организира - така да вървят, детето, според мен, расте здравословно“, коментира телевизионният водещ.

„Но това, което е важно за един мъж, и по начина, по който аз съм възпитаван, не казвам, че е правилен, то няма правилно - във всеки случай един мъж трябва да бъде отговорен към хората около себе си. За мен трябва един мъж да е бачкатор, аз съм бачкатор. За мен, един мъж трябва да върши работата честно и достойно, аз гледам да съм такъв. Също така, един мъж е важно да гали жена си, да гали сестра си, да гали майка си, да се грижи за приятели и изобщо, да бъде състрадателен. Да бъде стабилен“, посочи Кадиев.

„Ивелина е разкошна майка, разкошен човек, разкошна родилка, абсолютно без да ѝ мигне окото, слушаше инструкциите, под час роди детето, със страшни напъни, с много лека епидурална упойка, за да облекчи малко болките, макар, че имаше доста болки“, сподели той.

„След това бяхме зашеметени, казахме си, че се обичаме, че сме щастливи, че нашата връзка е стигнала до тук, че да създадем един живот, който да излезе пред очите ни. Ъук е мястото само да благодаря на екипа на болницата, разбира се - на доцент Славов, който е водещия лекар, в „Майчин дом“. Там се роди дъщеря ми преди 11 години, сега се роди и синът ми в „Майчин дом“. Ние сме почитатели - на държавните болници, не че имаме нещо против частните. „Майчин дом“ е стара“, посочи Кадиев.

Той благодари на целия екип за раждането на малкия Борис.

„Това, което видях в „Майчин дом“, е абсолютен професионализъм на всички нива, не само в нашия екип. Аз бях цял ден там по коридорите. Една смяна си изкарах. Една смяна изкарах, общувах с акушерките, общувах със санитарките, общувах с докторите. Разбери, това са едни професионалисти. Абсолютно отдадени на своята работа. Хора, които знаят във всяка една секунда какво правят. Хора, които всеки божи ден израждат нашите деца, децата на България. Израждат бъдещето на България. И се грижат тези хора да проплачат за първи път и да излязат здрави от тази болница. Не само в „Майчин дом“, предполагаме навсякъде е така. Не искам да ти казвам колко унизително е възнаграждението на тия хора. Аз разговарях с няколко от тях. Те ми споделиха какви са заплатите им. Няма да ги кажа. Тези хора си дават живота. Това е много трудна професия. Унизително е, че ние като държава, като общество, можем да даваме десетки милиони за един километър магистрала. Която не е направена както трябва. То няма магистрали. Може да даваме милиарди за кафета, салфетки, за администрацията. Може да даваме десетки милиони за знаци и пътни, където се открадват и половината пари. А не можем толкова години да даваме на хората, които раждат живота в България. Хората, които обучават децата в България. Учителите. И всички тези професии, които са основата на едно общество, на тях ние им дадохме. На тях им дадохме по хиляда евро. Да могат да си купуват салфетки, да си бършат сълзите, защото им е трудно. На тях трябва да им даваме по един милион евро всеки ден“, коментира Александър Кадиев.

Той отправи своето послание към Борис: „Уважавай жените, тате. Обичай ги на всяка цена. Грижи се за тях. Не ги съди. Гали ги. И си давай най-милото. Защото благодарение на майката ти, благодарение на всички жени, ни има на този свят“, посочи той.