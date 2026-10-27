Думата на 2026 година, която подлуди народа

Думата на годината според Dictionary.com е един от най-популярните и същевременно най-противоречиви термини до момента.

В крак с растящата мания в социалните мрежи по безкрайното себеусъвършенстване, сайтът обяви „maxxing“ (което означава максимизиране, извличане на максимума или преминаване на пределна предавка) за водеща дума на 2026 г.

Според данните на Dictionary.com, терминът е използван близо 19 пъти повече през 2026 г. в сравнение с 2025 г., като разновидността „looks-maxxing“ бележи скок от над 900% през тази година. С други думи: хората напълно са прекалили с употребата на термина.

Фразата може да се използва самостоятелно или като допълнение към различни дейности за фитнес и здраве. Сред най-популярните са looksmaxxing (оптимизиране на външния вид), fibermaxxing (прием на възможно най-много фибри в диетата), proteinmaxxing и дори productivity-maxxing (максимална продуктивност).

„В година, доминирана от дискусии за ролята на технологиите в обществото, е напълно естествено да изберем дума, възникнала онлайн“, посочват от екипа на сайта в официалното си съобщение.

От всички начини за оптимизация обаче, именно „looksmaxxing“ получи най-голяма гласност в мрежата.

Понятието за пълно подобряване на външния вид възниква в по-съмнителните форуми на общността на инцелите (хора в неволно целибатство) през средата на миналото десетилетие. Тласък към масовата публика му дадоха създателите на съдържание в TikTok в началото на 2020-те години, като скандалният стриймър Брейдън Питърс, известен като Clavicular, бе сред основните му двигатели.

Днес looksmaxxing е широко разпространен жаргон, използван за всичко: от интензивни тренировки във фитнеса до дълбоко подхранващи маски за коса в салоните за красота. В Instagram бърза проверка на хаштага показва внушителните 523 хиляди публикации.

Сред останалите претенденти за дума на годината според Dictionary.com бяха: „достъпност“ (гореща тема напоследък, отбелязват лингвистите), „център за данни“ (паника около изкуствения интелект, някой?), „одисея“ и „unclutchable“ (друг интернет жаргон, означаващ нещо недостижимо или извън обсега).

Казвайте каквото искате за „looksmaxxing“, но тя поне е дума, съставена от истински букви. Миналогодишният избор на Dictionary.com беше „67“ – популярният израз сред поколенията Z и Алфа, който служи за универсален жаргон сред учениците от прогимназията и най-вече успява идеално да лази по нервите на техните учители от по-старите поколения.