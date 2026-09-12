Кремъл каза тежката си дума за Радев
Как реагира Москва на новата ситуация у нас
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Как реагира Москва на новата ситуация у нас
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Комбинацията от двете цифри е изключително популярна сред тийнейджърите
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„Ако си дал“ разчуства както Вениамин, който от вълнение забрави ума и дума
Как реагира милиардерът на нападките
Целта е да се изпрати предупреждение за нискокачественото съдържание
Според лексикографите терминът "да се манифестираш" ("да се проявиш") е еволюирал
Според екипа на речника brat се е превърнала в „една от най-обсъжданите думи на 2024 г.“
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За ткакъв правен казус става въпрос