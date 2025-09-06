Нови открития в Хераклея Синтика. Думата на късмета

Археолози разкриха две големи колони паднали при голямото земетресение в Хераклея Синтика в края на 4 век. За това съобщи Archaeologia Bulgarica.

Проучванията са ръководени от проф. Людмил Вагалински. Те проучват древния град край Петрич.

Предполага се, че колоните са поддържали покрития коридор на улицата, която е водела на централния площад (форума).

На една от колоните се вижда началото на изписана дума, която според епиграфа от Софийския университет проф. Николай Щаранков е "Агатос даймон" или "Добрият бог".

Според специалиста, тя е част от обичайна за периода формула за късмет.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com