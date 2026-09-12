Нови открития в Хераклея Синтика. Думата на късмета
Предполага се, че колоните са поддържали покрития коридор на улицата, която е водела на централния площад
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Предполага се, че колоните са поддържали покрития коридор на улицата, която е водела на централния площад
Придвижването ще се случва на етапи до 20 март
Личен състав и военна техника продължават да бъдат транспортирани през територията на България. Това се налага за участие в най-мащабното за 2025...
Очаква се промяна през почивните дни
Голямото завръщане в София изправи косите на шофьорите
За интензивен трафик предупреждава Гранична полиция
Въведен е обходен маршрут
Преминаването отнема най-малко половин час
Четири трасета за автомобили са отворени на границата, но проверката се извършва много бавно
Около пет километра продължава да е колоната от тежкотоварни автомобили
Заместник-министърът на външните работи се срещна с гръцкия посланик Димитриос Хронопулос
Километрични опашки от коли се извиха на изходите на столицата
Настоява за удължаване на време, в което може да се влезе и излезе от София
Тапи се образуваха в последния почивен ден
Нови задръствания при ГКПП Кулата изнервиха шофьорите. Още от днес сутринта на граничния пункт се образува поредната километрична колона. Хората бърза...
Над 10-километра задръствания блокираха автомагистрала "Хемус" преди минути. Опашката от автомобили в посока Варна започва от първия тунел при "Витиня...
Километрични задръствания по АМ "Тракия". ТИР се удари в цистерна по-рано днес. Инцидентът е станал на 25 километър от аутобана в посока Пловдив. Цис...
Остава затруднено преминаването на автомобили на ГКПП Калотина. Причината за засиления трафик са многобройните гастарбайтери, които пътуват от Турция...
Колони от автомобили са се образували на пътен възел Симитли, в посока Благоевград. Има и задръстване на тунел "Железница". Засилен поток от автомоб...
Полиция, пожарна и линейка мобилизирани на границата Спешни действия за организиране на престоя на ститиците тираджии пред ГКПП – Кулата – Промахон б...