Ключова промяна в банките. Мащабна операция

От ноември Българската народна банка (БНБ) започва мащабна операция по зареждането на търговските банки с евро. Това е ключова стъпка в подготовката на страната за въвеждането на единната европейска валута от 1 януари 2026 г., съобщава Нова телевизия.

Еврооперацията стартира: как ще протече процесът

Операцията по обезпечаването на българската икономика с евро се осъществява съвместно между Европейската централна банка (ЕЦБ) и БНБ. Европейската институция чрез централните банки на страните от еврозоната предоставя първоначалните евробанкноти на България. Те ще бъдат получени под формата на заем, който ще бъде върнат, след като страната ни започне да участва в общото производство на евробанкноти.

Процесът по доставка на нужните количества е в ход. Става въпрос за различни номинали – с фокус върху по-дребните купюри, които ще се използват най-често в ежедневното разплащане. БНБ вече е изготвила подробни указания към банките относно това какви купюри да се зареждат в банкоматите, за да се гарантира плавен преход.

Какво осигурява БНБ?

БНБ отговаря за производството на българските евромонети. Още през май е започнало отсичането на първите 8 милиона броя, а производството продължава с пълна сила. От Централната банка не съобщават конкретни количества банкноти и монети, които ще се пуснат първоначално в обръщение, но са категорични, че ще са достатъчни както за старта на еврото, така и за последващите нужди.

Количествата и номиналите се определят спрямо заявките на банките и данните за платежните навици на българите – колко предпочитат плащанията в брой, какъв е делът на картовите операции и какво е съотношението между различните левови купюри и монети, които са в обращение към момента.

Към юни 2025 г. парите в обращение възлизат на 29.3 млрд. лв., като над 28.5 млрд. от тях са под формата на банкноти. Най-често използвани са банкнотите от 50 лева, а най-редки – тези от 5 лева. Монетите в обращение възлизат на над 600 милиона лева, като най-много са монетите от 1 стотинка, а най-малко – от 2 лева.

Заявките са направени, идват стартовите комплекти

До 1 октомври търговските банки вече подадоха заявките си към БНБ – какви количества евробанкноти, монети и стартови комплекти ще са им нужни. От ноември започва разпределението на средствата от Централната банка към тях.

Самите търговски банки вече сключват договори с фирмите и организациите, с които работят, за да подготвят доставката на евро в края на годината. От 1 декември ще започне продажбата на стартови комплекти:

Фирмените комплекти ще съдържат монети на стойност 102.30 евро;

Комплектите за граждани ще бъдат на стойност 10.23 евро.

За малките фирми, които нямат договори с банки, е предвидена опростена процедура – те ще могат да получат нужните средства (до 10 000 лв.) пет дни преди 1 януари 2026 г.

Предизвикателството: празничният сезон

Ключов момент в подготовката е, че зареждането на бизнеса и гражданите ще съвпадне с коледно-новогодишните празници. Възможно е 31 декември и 2 януари също да бъдат обявени за почивни дни, което поставя логистично предизвикателство пред банковия сектор.

От банките уверяват, че са подготвени – предвидена е допълнителна организация и назначаване на повече служители, за да се избегнат струпвания и забавяния в обслужването.

Банкоматите: ясни правила, какво ще получим

БНБ е разписала в детайли как трябва да бъдат зареждани банкоматите.

2-кастетни банкомати ще съдържат само банкноти от 10 и 20 евро.

3-кастетните също ще имат основно 10 и 20 евро, но ще могат да включват и 5, и 50 евро.

4-кастетните ще покриват целия спектър: 10, 20, 5, 50 и евентуално 100 евро.

При теглене до 100 евро клиентите ще получават комбинация от 5, 10, 20 и 50 евро. При суми над 100 евро ще се използват основно купюри от 50 и 100 евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com