"Възраждане" отново иска референдум срещу еврото

Референдума за лева да се включи като задължителна точка в дневния ред на Народното събрание. Това предложение са внесли от групата на "Възраждане". "Всяка първа седмица от месеца парламентарните групи имат право да внесат една задължителна точка за обсъждане в дневния ред на Народното събрание", заявяват от партията.

Предложението е направено на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута през 2026 г.?".

От политическата организация са категорични, че важно решение като промяна на валутата, с която се разплаща една страна, не може да бъде взето без допитване до българския народ. От "Възраждане" са категорични, че икономиката на страната не е подготвена за влизане в еврозоната.

Припомняме, че през април "Възраждане"​ внесе около 600 000 подписа за организиране на национално допитване с въпрос "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствена официална валута в България до 2043 г.?".

