Банкоматите спират за 2 часа и половина. Причината

В нощта на 31 декември срещу 1 януари 2026 г. всички банкомати и банкови карти в България временно няма да работят за около два часа и половина заради технологичния преход към евро.
Това съобщи главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. д-р Джеймс Йоловски в интервю за NOVA, като подчерта, че системата е напълно подготвена и няма риск за финансовата стабилност.
Защо ще има прекъсване?
От полунощ България преминава към новата валута, а банкоматите трябва да бъдат пренастроени да функционират с евро. За разлика от Хърватия, у нас ще се използва подобрена схема — машините ще бъдат заредени с левове и евро едновременно, но в отделни касети.
Въпреки това е необходим кратък технически прозорец.
„Прекъсването ще продължи около 2 часа и половина, през които няма да можем да използваме нито банкоматите, нито банковите си карти“, уточни Йоловски.
Кога банкоматите ще заработят отново?
Още в ранните часове на 1 януари банкоматите постепенно ще бъдат включвани и ще започнат да изплащат само евро банкноти.
Гражданите са призовани да запазят спокойствие и да не правят излишни тегления в последните дни на декември.
Няма нужда от предварителни действия с левовете
Според Йоловски не е необходимо хората да бързат да харчат или обменят левовете си:
През целия януари 2026 г. всички магазини ще приемат левови банкноти и монети.
В продължение на шест месеца – до края на юни 2026 г., търговските банки ще обменят левове в евро безплатно, по фиксирания курс 1.95583.
Банковите сметки – автоматично превалутирани
Преходът към евро няма да изисква нито посещение в банка, нито подаване на документи:
Всички левови сметки ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро.
Не е нужно да се откриват нови еврови сметки.
Ако клиент вече има левова и еврова сметка, след 1 януари двете ще съществуват като евро и клиентът може да поиска безплатното им обединяване.
Съществуващите банкови карти остават валидни и не се подменят.
Банковите такси ще бъдат преизчислени по фиксирания курс, като закръглянето е в полза на клиента.
Банките: Системата е готова и тествана
„Категорично не“, отговори Йоловски на въпроса дали има риск за финансовата система. Подготовката е започнала още през 2020–2021 г., проведени са многобройни тестове, а процесите са синхронизирани с европейските изисквания.
Възможно е в първите часове след полунощ да има натоварване и кратки прекъсвания, но не се очакват сериозни проблеми.
Съвет към гражданите: спокойствие
Основната препоръка към всички е ясна:
Няма нужда от бързане, презапасяване с кеш или паника. Преходът е напълно организиран, автоматизиран и безпроблемен за потребителите.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com