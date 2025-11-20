Банкоматите спират за 2 часа и половина. Причината

В нощта на 31 декември срещу 1 януари 2026 г. всички банкомати и банкови карти в България временно няма да работят за около два часа и половина заради технологичния преход към евро.

Това съобщи главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. д-р Джеймс Йоловски в интервю за NOVA, като подчерта, че системата е напълно подготвена и няма риск за финансовата стабилност.

Защо ще има прекъсване?

От полунощ България преминава към новата валута, а банкоматите трябва да бъдат пренастроени да функционират с евро. За разлика от Хърватия, у нас ще се използва подобрена схема — машините ще бъдат заредени с левове и евро едновременно, но в отделни касети.

Въпреки това е необходим кратък технически прозорец.

„Прекъсването ще продължи около 2 часа и половина, през които няма да можем да използваме нито банкоматите, нито банковите си карти“, уточни Йоловски.

Кога банкоматите ще заработят отново?

Още в ранните часове на 1 януари банкоматите постепенно ще бъдат включвани и ще започнат да изплащат само евро банкноти.

Гражданите са призовани да запазят спокойствие и да не правят излишни тегления в последните дни на декември.

Няма нужда от предварителни действия с левовете

Според Йоловски не е необходимо хората да бързат да харчат или обменят левовете си:

През целия януари 2026 г. всички магазини ще приемат левови банкноти и монети.

В продължение на шест месеца – до края на юни 2026 г., търговските банки ще обменят левове в евро безплатно, по фиксирания курс 1.95583.

Банковите сметки – автоматично превалутирани

Преходът към евро няма да изисква нито посещение в банка, нито подаване на документи:

Всички левови сметки ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро.

Не е нужно да се откриват нови еврови сметки.

Ако клиент вече има левова и еврова сметка, след 1 януари двете ще съществуват като евро и клиентът може да поиска безплатното им обединяване.

Съществуващите банкови карти остават валидни и не се подменят.

Банковите такси ще бъдат преизчислени по фиксирания курс, като закръглянето е в полза на клиента.

Банките: Системата е готова и тествана

„Категорично не“, отговори Йоловски на въпроса дали има риск за финансовата система. Подготовката е започнала още през 2020–2021 г., проведени са многобройни тестове, а процесите са синхронизирани с европейските изисквания.

Възможно е в първите часове след полунощ да има натоварване и кратки прекъсвания, но не се очакват сериозни проблеми.

Съвет към гражданите: спокойствие

Основната препоръка към всички е ясна:

Няма нужда от бързане, презапасяване с кеш или паника. Преходът е напълно организиран, автоматизиран и безпроблемен за потребителите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com