Рожден ден днес има Хамид Хамид

Рожден ден днес има зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Хамид Хамид. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.
Да почерпят още:
Милена Андонова, актриса, сценарист и режисьор
Михаил Ганев, световен шампион по борба
Николай Пекарев, карикатурист
Ген.-майор Цанко Стойков, бивш командир на Военновъздушните сили
Яна Акимова, шампионка по латино танци
Цветомира Филипова, бивша национална състезателка по художествена гимнастика, заслужил майстор на спорта
Д-р Димитър Деликостадинов, началник Спешно приемно отделение в УМБАЛ „Пълмед“
