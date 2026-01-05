Рожден ден днес има Хамид Хамид

Рожден ден днес има зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Хамид Хамид. "Стандарт" му пожелава лично щастие и професионални успехи.

Да почерпят още:

Милена Андонова, актриса, сценарист и режисьор

Михаил Ганев, световен шампион по борба

Николай Пекарев, карикатурист

Ген.-майор Цанко Стойков, бивш командир на Военновъздушните сили

Яна Акимова, шампионка по латино танци

Цветомира Филипова, бивша национална състезателка по художествена гимнастика, заслужил майстор на спорта

Д-р Димитър Деликостадинов, началник Спешно приемно отделение в УМБАЛ „Пълмед“

