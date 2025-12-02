Константин Мишев срази Рашков, разкри тормоза му

Известният журналист Константин Мишев коментира във Фейсбук протестите срещу бюджета и направи разкрития за Бойко Рашков.

Ето какво пише журналистът в своя профил:

"Мога ли да застана зад този човек и да ида на неговия протест? Това би означавало да направя най-голямото човешко предателство. Да предам приятел. Това няма нищо общо с политиката. Това е въпрос на други ценности. Над политиката. Този на снимката е тормозил мой приятел. Тогава е бил комунистически следовател. Бойко Рашков. Изобщо не ме интересува колко тоалетни има този човек. Материалните неща никога не са били важни за мен.

Бойко Рашков беше следовател по делото за танковата касета. Тогава Евгений Михайлов свали президента (председател) Петър Младенов. Бойко Рашков се опита да попречи. Използва всички средства на тогавашното следствие. Не успя. Евгений победи. Младенов подаде оставка.

Но сега Рашков е знаме на протестите. Как да ида с този човек? Това означава да плюя на целия си живот. И на родовата си памет.

А вие, нещастници, стройте се в общ строй с Рашков в понеделник.

Това е."

