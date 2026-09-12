Ад на излизане от София! Километрична опашка (снимки)
Колона от тирове се изви на АМ "Тракия"
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Колона от тирове се изви на АМ "Тракия"
Предполага се, че колоните са поддържали покрития коридор на улицата, която е водела на централния площад
Варяжки отряд е бил елитната охрана на константинополските василевси
Гръцките власти въведоха изискване за отрицателен антигенен тест
Заради многото превозни средства и извършваните проверки, придвижването става бавно
На ГКПП Капитан Андреево има колона от товарни автомобили с дължина около 1 км, съобщиха от пресцентъра на ГД "Гранична полиция". На българо-турската...
Огромно задръстване се е образувало на АМ "Тракия". Причината е ремонт на два виадукта. Колоната от автомобили, излизащи от София, е около 15-километ...
"Червената армия" попиля от въздуха камиони на ИД, които транспортират петролни продукти в провинция Алепо в северна Сирия. На видеото се вижда как ру...
Колони от товарни автомобили са се образували на ГКПП „Кулата". Това съобщи дежурен полицай на пункта пред "Фокус". Строящият се нов терминал от гръц...
Колона, която достига близо 25 км, се е образувала в края на АМ "Струма" точно преди Дупница. Това съобщи репортер на "Стандарт" и уточни, че тапата о...
Колона от автомобили, която стига вече 2 километра, се е образувала на „Кулата". Те чакат да преминат от България към Гърция. Пътуващите се движат с...
Голяма колона от автомобили се е образувала в посока Гърция при обходния път за съседката ни при село Марино поле. Тя е около 7 километра, а в обратна...
София. Колоната на строеж в съседство на Зала "България" се срути и разруши една от касите на столичната зала. Инцидентът е станал сутринта към 10 час...
ТИР лумна в пламъци в движение по АМ "Тракия" в района малко след разклона за Раковски в посока Бургас. Камионът е превозвал дограма и се е запалил,...
Русе. Дълга опашка от над 200 тежкотоварни камиона се е образувала в района на ГКПП "Дунав мост", тировете изчакват по пътя от град Мартен към Русе....
Отклоняват от магистралата движението към Пловдив