Хороскоп: Предстоят важни промени за Скорпиона, любов за Овена

Овен

Бъдете с отворени сетива, наблюдавайте и се възползвайте от всяко положение за ваше добро! Ще ви върви и в любовта. Може да вземате важни решения, от които ще зависи бюджетът ви през следващите няколко месеца. Не е желателно обаче да вземате или да давате пари назаем.

Телец

Бъдете наблюдател и участвайте само в желани от вас инициативи! Предизвикателствата приемайте без притеснения! Доверете се на интуицията си! Денят ще е прекрасен за тези дами, които са посветили живота си на изкуството. Може да постигнат голям успех

Близнаци

Някои от дамите днес ще се притесняват за доходите си. Възможно е да се стигне до разправии, но не е във ваш интерес в този ден да се карате с началници, колеги или делови партньори. Опитайте се да изчистите недоразуменията и да хармонизирате отношенията с вашите близки!

Рак

Това е ден, в който не трябва да играете роли, а да сте такива каквито сте. Свалете маските и бъдете искрени! Ако се опитате да излъжете или пък се хвалите за нещо, което не сте постигнали сами, ще се изложите. Възможни са финансови проблеми, внимавайте за какво давате пари!

Лъв

Може да успеете, ако разчитате само на своите сили и умения. Не давайте напразни обещания и не поемайте повече ангажименти, от колкото можете да изпълните! Може да ви изненадат с неприлично предложение. Обвързаните да внимават, да не предприемат рисковани действия!

Дева

Избягвайте споровете с началниците и партньорите си! Не бъдете прекалено строги към децата и взискателни към близките си! Вместо да ги укорявате за недостатъците им, помогнете им да си поправят грешките и да да станат по-добри! Възможни са проблеми с очите.

Везни

Този ден не е за отстъпление. Отстоявайте позицията си, принципите, убежденията и идеалите си! Бъдете обаче снизходителни към хората, които са осъзнали грешките си и искат да ги поправят! Ако любимият човек се нуждае от близостта ви, не го пренебрегвайте!

Скорпион

Предстоят ви важни промени в живота. Очакват ви приятни вълнения. Възможно е да започнете нов бизнес или пък да ви се обяснят в любов. Влюбените може в този ден да предложат брак. Съвместният им живот ще е щастлив. Възможни са болки в гърлото и главоболие.

Стрелец

Не се сърдете на колегите си, ако са ви обещали подкрепа, а не могат да си изпълнят обещанието! Ако имат проблеми като вашите, е нормално да нямате големи очаквания към тях. Желателно е да не поемате нови ангажименти. Избягвайте споровете с близките си!

Козирог

Не надценявайте силите си! Заемете се с изпълнение на тези задачи, които не търпят отлагане! На критиците отговаряйте с уважение! Не пренебрегвайте нито съветите им, нито знаците от съдбата! В ден като този дори и неприятелите може да ви посочат верния път.

Водолей

Днес сте като императори на смеха, но може да се посветите на нова кауза - да помагате на хора в беда или дори само да накарате околните да се усмихват. Бъдете щедри и любящи! Не очаквайте нищо в замяна! За добрините ще бъдете възнаградени, но не сега.

Риби

Можете да приключите с нещо натоварващо за вас. Идва време на повече радост, която да си доставите, стига да пожелаете. Общуването, контактите и срещите могат да ви донесат предложения, договори, промяна. Семейните да не пренебрегват децата си! Поговорете и ги подкрепете!



